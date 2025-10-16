Série de animação brasiliense tem pré-estreia gratuita neste sábado (18/10)

A série de animação brasiliense O mundo de Lírio, coprodução entre Brasil e Chile, tem pré-estreia gratuita no festival Templo de Plantar neste sábado (18/10), às 9h, na Praça da Igreja Nossa Sra. do Rosário de Pompéia (Vila Planalto). O evento terá ainda oficina de desenhos ministrada por Renato Moll, um dos criadores da série, às 10h, e plantio de mudas de plantas do Cerrado a partir de 17h.

A narrativa acompanha Lírio, um menino de cinco anos que vive dificuldades típicas da infância e, durante a jornada, transforma-se em diferentes árvores para aprender com a natureza novas formas de existir. Buriti, Lobeira, Jenipapo, Cajuzinho do Cerrado, Baru, Paineira e Jacarandá são algumas das plantas nativas do Cerrado homenageadas.

O mundo de Lírio, dirigida por Amanda Fernandes, é dividida em duas temporadas: a primeira, com 26 episódios, e a segunda, com oito. Cada capítulo tem duração de sete minutos. Dois álbuns musicais também serão lançados junto com o projeto, sendo um com canções de ninar para crianças de até 4 anos, e outro com músicas da série, para o público entre 4 e 7 anos.

Serviço

Pré-estreia de O Mundo de Lírio

Neste sábado (18/10), durante o festival Tempo de Plantar, na Praça da Igreja Nossa Sra. do Rosário de Pompéia (Vila Planalto), às 9h. Entrada gratuita.

