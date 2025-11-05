Saiba o que fazer quando se está com virose

A virose nada mais é que uma infecção causada por um vírus, os principais sintomas tendem a ser vômito náusea e febre - (crédito: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay )

Surtos de virose são comuns em diferentes partes do ano, como por exemplo durante as temporadas de final de ano, quando as pessoas estão reunidas nas festas e até mesmo na troca das estações. Com a chegada dos dias mais quentes do ano o número de viroses respiratórias vai diminuindo, mas vai dando espaço para os casos de viroses intestinais.

A virose nada mais é que uma infecção causada por um vírus, quando contraímos esse tipo de enfermidade ligada a causas intestinais a tendência é que venhamos a sofrer com febre, vômito e náuseas. O mais indicado ao sentir esses sintomas é procurar um médico.

A pediatra e professora do curso de medicina do CEUB Andréa Jácomo, explica que quando contraímos uma virose o corpo trabalha combatendo o vírus específico. “Isso pode, momentaneamente, deixar o sistema imunológico sobrecarregado, abrindo uma janela de oportunidade para infecções secundárias como por exemplo, uma pneumonia bacteriana após uma gripe forte.” reforçou a pediatra.

Entre alguns dos grupos que podem ser mais prejudicados com as viroses estão os idosos e as crianças. Devido a estarem expostas a ambientes com muitas outras pessoas como a escola, as crianças estão suscetíveis a uma maior contaminação, já os idosos, entram no grupo de risco por terem uma menor imunidade, o que os deixa mais expostos a enfermidades desse tipo.

Andréa também explica que um modo de se prevenir parcialmente dessas infecções é ter uma boa alimentação, já que um corpo bem nutrido tem um sistema imunológico mais forte e mais eficiente no combate ao vírus. Outra maneira eficiente de se precaver é lavar sempre bem as mãos e se vacinar constantemente.

Se entre os sintomas estiverem diarreia e vômito, o mais importante é se manter hidratado, consumindo bastante água e isotônicos. Outra forma de manter os níveis de líquido do corpo em dia é consumindo soros de reidratação, que podem ser encontrados facilmente na maioria das farmácias.

Para uma pronta recuperação o ideal é se manter hidratado e ficar de repouso, na hora de se alimentar o recomendado é comer coisas leves e nutritivas, que não venham sobrecarregar na hora da digestão.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

