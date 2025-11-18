3I/Atlas: Nasa vai divulgar imagens inéditas do cometa; acompanhe

Novas imagens e dados sobre o cometa 3I/Atlas serão divulgados nesta quarta-feira (19/11). Desde o início do monitoramento, a Agência Espacial Norte-Americana, a Nasa na sigla em inglês, colocou diversos telescópios para observar esse corpo celeste e agora começará a compartilhar mais registros obtidos desde sua descoberta, em 10 de julho deste ano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A paralisação do governo dos Estados Unidos, que durou 43 dias, tornando-se a mais longa da história, resultou no fechamento temporário da Nasa e de outras agências federais. Isso impediu a análise de dados recentes e relevantes.
Nesta quarta-feira (19/11), às 17h, a agência espacial realizará uma coletiva de imprensa para apresentar todas as imagens coletadas nas últimas semanas.
Os resultados mais importantes e curiosos envolvem o planeta Marte. Isso porque, justamente no período em que o cometa passou próximo ao Planeta Vermelho, a paralisação do governo norte-americano estava em vigor, dificultando o acompanhamento em tempo real.
Em 3 de outubro, o cometa chegou a aproximadamente 29 milhões de quilômetros (18 milhões de milhas) de Marte. No dia seguinte, foram divulgadas observações feitas pelas missões Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter, da Agência Espacial Europeia (ESA).
Até mesmo a sonda chinesa Tianwen-1 registrou uma imagem do fenômeno, publicada algumas semanas depois. Os dados das sondas da ESA permitiram melhorar em até dez vezes a estimativa da órbita do cometa.
Durante a suspensão das operações federais, algumas imagens capturadas por satélites da NASA continuaram a aparecer em repositórios públicos. Cientistas cidadãos também divulgaram registros que pareciam mostrar o cometa no céu marciano.
No entanto, sem a validação oficial da equipe científica, não era possível confirmar esses avistamentos. Além disso, as missões em Marte e em sua órbita não foram projetadas especificamente para observar objetos tão tênues, o que tornou as análises ainda mais desafiadoras.
Acompanhe
Saiba Mais
- Ciência e Saúde O problema que afeta uma em cada cinco mães: "Eu mal conseguia andar"
- Ciência e Saúde Fotossíntese é muito mais antiga do que se pensava
- Ciência e Saúde Remédio para diabetes é esperança contra a compulsão alimentar
- Ciência e Saúde Supercomputador japonês recria a Via Láctea estrela por estrela
- Ciência e Saúde De Nova York a Londres em 45 minutos: novos supersônicos vêm aí
- Ciência e Saúde Cometa interestelar 3I/Atlas terá transmissão ao vivo nesta semana