3I/Atlas: tudo que se sabe sobre o cometa interestelar até agora

O visitante intergaláctico mais curioso dos últimos tempos está de volta no campo de visão dos telescópios. Depois de uma temporada do outro lado do Sol, o 3I/ATLAS segue viagem até chegar ao ponto mais próximo da Terra em 19 de dezembro, período em que deve ser o centro das atenções dos astrônomos. Para refrescar a memória dos apaixonados pelo espaço, o Correio faz um apanhado do que se sabe do cometa até agora.

Nas últimas semanas, cientistas do radiotelescópio MeerKAT, na África do Sul, registraram, pela primeira vez, ondas de rádio emitidas pelo corpo cósmico, o que permite entender a composição do objeto. A absorção de moléculas de hidroxila (OH) mostra um comportamento típico de cometa — um tanto frustrante para quem aposta na teoria de que o 3I/ATLAS é, na verdade, uma nave espacial.

Mais estranho do universo

Mas não é à toa que o 3I/ATLAS é um prato cheio para diferentes teorias. Características como a raridade do fenômeno, dimensões, composição e até comportamento deram ao cometa o título de “mais estranho do universo”.

O forasteiro é apenas o terceiro objeto interestelar observado por cientistas no nosso Sistema Solar, depois dos cometas Oumuamua e Borisov, e expressivamente maior que eles. Enquanto os dois têm 975m de diâmetro e 400m de comprimento, o núcleo do 3I/ATLAS mede cerda de 5,6km. São 33 bilhões de toneladas, o que equivale a 66 vezes o peso de toda a humanidade reunida.

A velocidade também impressiona: cerca de 221mil km/h (61km por segundo) em uma órbita, claro, bem peculiar. Diferente dos demais cometas, quem vão em direção ao sol, ele viaja em uma órbita hiperbólica, isso que dizer que ele não volta ao ponto de onde partiu. Ou seja, antes de chegar ao Sistema Solar, cientistas estimam que o objeto está há milhões ou até mesmo bilhões de anos viajando pelo universo.

Uma história de surpresas

Desde que foi avistado pela primeira vez, em 1º de julho, o 3I/ATLAS já rendeu uma série de surpresas para os cientistas. Confira alguns marcos dessa visita extraterrestre:

1º de julho: Objeto misterioso é registrado pelo telescópio ATLAS e intriga cientistas;

3 de julho: Cientistas confirmam que o 3I/ATLAS é um cometa intergaláctico;

11 de julho: pesquisa mostra que 3I/ATLAS é mais antigo que o próprio Sistema Solar;

17 de julho: artigo dos cientistas Abraham Loeb, Adam Hibberd e Adam Crowl questiona se o corpo cósmico é uma nave alienígena;

20 de agosto: cientistas apontam que o cometa libera poeira em direção ao Sol, fenômeno raro conhecido como cauda antissol;

26 de agosto: observações com o Telescópio Espacial James Webb mostram que a composição do cometa não se parece em nada com os que conhecemos;

7 de setembro: 3I/ATLAS muda de cor ao se aproximar do sol;

8 de setembro: astrônomos classificam 3I/ATLAS como um novo tipo de objeto interestelar, características nunca vistas antes;

15 de setembro: Nasa se pronuncia sobre teoria de que o cometa é uma nave alienígena;

24 de setembro: cientistas estimam o peso do cometa em 33 bilhões de toneladas, o mais pesado já registrado;

4 de outubro: astrônomo amador registra cometa no céu de Marte;

24 de outubro: astrônomos registram pela primeira vez uma emissão de rádio proveniente do objeto interestelar;

29 de outubro: objeto interestelar atinge seu ponto mais próximo do Sol;

30 de outubro: cometa 3I/ATLAS "sobrevive" a passagem pelo Sol e reaparece.