Existe horário ideal para fazer sexo? Estudos e especialistas respondem

Adaptar a rotina corrida sem deixar os prazeres de lado é um desafio enfrentado por muitos casais. Para isso, uma “agenda do sexo” e até relações com hora marcada são soluções encontradas por alguns. Mas será que existe um horário ideal?

Um estudo feito no Reino Unido aponta que o horário ideal para os momentos juntos é às 5h48 da manhã. Já a neurologista Katherine Mafla afirma que as pessoas estão mais relaxadas e sentem mais prazer, especialmente no horário de 7h30 às 10h30. Mas esse relógio não é universal e não se adapta à rotina de todos.

A sexóloga e terapeuta sexual Tamara Zonatelli explica que o horário matutino é especialmente favorável para os homens. Isso acontece devido à maior libido e aos picos de testosterona que ocorrem pela manhã.

“Algumas pessoas acabam relatando um pico maior de desejo também por estarem menos cansadas, mais estimuladas, o corpo mais relaxado”, explica a especialista. “Afinal de contas, no período da noite, a pessoa tende a ter um cansaço um pouco mais acumulado”.

Já para as mulheres, segundo a especialista, o período mais propício é no fim do dia, após as tarefas diárias, quando elas estariam mais relaxadas. No entanto, a libido tende a cair após 21h. “Tem a ver mais com a questão do corpo estar um pouco mais cansado, com o processo do corpo já começar a entrar num processo de descanso”, aponta.

O prazer feminino, no entanto, além das influências hormonais, é atravessado por uma série de questões de gênero que interferem na rotina, como os próprios cuidados com a casa e a família. “Às vezes ela precisa acordar mais cedo, o que faz com que ela se sinta tão motivada para isso”, afirma. “O momento ideal do homem pode não ser o momento ideal da mulher porque quando ele vai estar naquele pico, ela muitas vezes já vai estar no processo de preparar as crianças para a escola, organizar a casa, a alimentação para ir trabalhar”.

Por isso, o ideal é sempre manter o diálogo para que o casal esteja em sintonia. Combinar momentos, mas sem deixar a espontaneidade de lado. Outra estratégia é reservar as manhãs de folga ou fins de semana para relações mais longas.

A especialista também chama atenções para momentos de intimidade e “rituais de transição”. “Aquele banho juntos, os abraços, o beijo, a carícia”, cita. A ideia é inserir o sexo na rotina do casal e evitar e a insatisfação leve a problemas no relacionamento.