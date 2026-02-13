Carnaval: confira riscos à saúde que um beijo pode trazer

O beijo pode ser uma das principais formas de transmissão de doenças e infecções no carnaval - (crédito: Instagram @ressacadodiabo)

O carnaval é certamente uma das épocas mais queridas por parte dos brasileiros, principalmente pela desinibição que a festa proporciona aos foliões. No entanto, ao curtir é preciso também se cuidar. Com a grande quantidade de beijos que costumam ser dados na celebração é necessário se atentar a alguns cuidados, afinal, a troca de saliva favorece a transmissão de diversas doenças e problemas para a saúde bucal. A dentista e Coordenadora do curso Odontologia da Faculdade Aria, Maria Leticia Bucchianeri, alerta que o contato pode ser a porta de entrada para infecções virais e bacterianas.

“Entre as doenças mais associadas ao beijo está a mononucleose infecciosa, popularmente conhecida como ‘doença do beijo'. Causada pelo vírus Epstein-Barr, ela é altamente contagiosa e se transmite principalmente pela saliva, seja pelo beijo ou pelo compartilhamento de objetos como copos, talheres e cigarros.”, explicou a odontologista.

Alguns dos dos sintomas mais comuns da mononucleose infecciosa são febre, dor de garganta, cansaço intenso e inchaço dos gânglios linfáticos no pescoço, podendo atingir também axilas e virilhas. A atenção é necessária também com ao vírus da herpes, que se manifesta através de dolorosas bolhas ao redor da boca.

Outra infecção que normalmente é motivo de preocupação dos foliões é a candidíase oral, também conhecida como sapinho. Esta infecção é causada pelo fungo Candidaalbicans e pode causar placas dolorosas na língua e na mucosa bucal. Não podemos nos esquecer também das infecções respiratórias, que são comuns, e também podem ser transmitidas através da saliva. Algumas das mais famosas são as gripes, resfriados e doenças virais como influenza, rinovírus, adenovírus e até mesmo a covid-19.

Para evitar contaminações, alguns passos podem ser seguidos. Entre os cuidados, estãoo: evitar beijar pessoas que aparentam estar doentes; manter uma boa higiene bucal; estar com a vacinação em dia; e evitar o compartilhamento de copos, talheres ou cigarros.

“O beijo faz parte da celebração, mas a prevenção também. Pequenas atitudes ajudam a garantir que as lembranças do carnaval sejam apenas boas.”, conclui a especialista.

