Acatisia: especialista explica condição que levou Monica Iozzi à internação

A atriz e apresentadora Monica Iozzi foi às redes sociais na última segunda-feira (2/3) para falar sobre um problema de saúde que lhe causou uma internação. Segundo anunciou por meio da postagem, a apresentadora foi diagnosticada com acatisia. Nesta quarta-feira (4/3), a apresentadora recebeu alta.

O que é acatisia?

Em entrevista ao Correio, o médico psiquiatra e professor do curso de Medicina da ESCS/UnDF, Thiago Blanco, explica que a acatisia é um fenômeno psicomotor definido por uma sensação persistente de desconforto em momentos de repouso. Ela impede que os pacientes fiquem parados.

De acordo com o especialista, o quadro pode variar entre leve, intermediário e grave, e costuma ser causado pelo consumo de remédios antipsicóticos, ou outros tipos de medicamento que agem diretamente no sistema nervoso. Segundo Blanco, a acatisia não é um diagnóstico, mas, sim, um sintoma.

"É preciso observar, por meio de uma avaliação clínica, o que motivou a existência dos sintomas da acatisia. Exames detalhados e avaliação minuciosas são importantes para chegar às conclusões", explicou. Normalmente, a capacidade dos antipsicóticos em bloquear o hormônio da dopamina no cérebro dos pacientes costuma dar origem aos sintomas, conforme contou Blanco.

"Por isso, apesar de reversível e benigno, a acatisia precisar ser, sempre observada no tratamento de pacientes que façam uso de medicamentos do tipo", acrescentou.

Monica Iozzi revela internação e comemora volta para casa

Ao fazer a publicação nas redes, Iozzi afirmou, primeiramente, que estava com acasia. Logo depois, disse estar com afasia. No entanto, com os sintomas que afirmou ter tido, encaixou-se no quadro de acatisia.

"Queridos, queridas, estou fazendo esse vídeo aqui para esclarecer algumas coisas. Eu estou internada há uma semana. A minha internação começou no Hospital Albert Einstein. Aí eu fui transferida aqui para o Oswaldo Cruz. Hoje, ainda bem, é meu último dia aqui de internação. Mas agora está tudo bem. Está tudo bem mesmo. Eu tive um quadro de acasia, afasia, sei lá, é um quadro que você tem uma reação a um remédio e o seu corpo não responde. É uma coisa muito louca. Depois vocês jogam no Google para entender", afirmou.

Nesta quarta, ela fez um novo registro, mas, dessa vez, em casa. "Primeiro dia em casa. Obrigada pela chuva de carinho, pessoal", escreveu nas redes, depois de passar uma semana hospitalizada.