Semaglutida natural? 5 alimentos que ajudam a controlar o apetite

Também é preciso ter cautela com refeições de self-service e alimentos crus, como sushi, principalmente em locais de grande circulação como aeroportos. A falta de controle rigoroso de temperatura e higienização favorece a contaminação cruzada.

A busca por alternativas para controlar o apetite cresceu junto com a popularidade de medicamentos como o Ozempic, que tem a semaglutida como princípio ativo. Embora nenhum alimento possa replicar a ação farmacológica do remédio, alguns ingredientes simulam um de seus principais benefícios: a promoção de uma sensação prolongada de saciedade.

Isso ocorre porque certos alimentos são ricos em fibras, proteínas e gorduras saudáveis. Esses nutrientes retardam o processo de digestão e o esvaziamento do estômago, o que ajuda a manter a fome sob controle por mais tempo. Além disso, eles também podem estimular naturalmente a produção do hormônio GLP-1, que sinaliza saciedade ao cérebro, criando um efeito análogo ao da semaglutida.

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A inclusão estratégica desses itens na rotina alimentar pode ser uma ferramenta eficaz para quem busca gerenciar melhor o peso ou simplesmente reduzir a ingestão calórica diária sem passar fome. Eles funcionam de maneira natural no organismo, auxiliando na regulação dos sinais de fome e satisfação enviados ao cérebro.

Conheça alimentos que promovem a saciedade

Aveia: uma fonte de fibras solúveis, principalmente a betaglucana. No estômago, essa fibra forma um gel que aumenta o tempo de digestão. O resultado é uma sensação de estômago cheio que dura por horas, ajudando a controlar o apetite até a próxima refeição.

Ovos: ricos em proteínas de alta qualidade, os ovos são conhecidos pelo alto poder de saciedade. Consumir ovos no café da manhã pode diminuir a ingestão de calorias ao longo do dia quando comparado a refeições com a mesma quantidade calórica, mas baseadas em carboidratos.

Abacate: fonte de gorduras monoinsaturadas saudáveis e com boa quantidade de fibras. Essa combinação nutricional não apenas contribui para a saúde do coração, mas também desacelera a digestão, mantendo a fome distante por um período mais longo.

Iogurte grego: sua principal vantagem é a alta concentração de proteínas em comparação com o iogurte tradicional. A proteína é um macronutriente que demanda mais energia para ser digerido e influencia positivamente os hormônios que regulam o apetite. Opte por versões naturais, sem adição de açúcar.

Leguminosas: grãos como feijão, lentilha, grão-de-bico e ervilha são potências nutricionais. Eles combinam proteínas vegetais e uma grande quantidade de fibras, uma dupla eficiente para prolongar a saciedade, estabilizar os níveis de açúcar no sangue e fornecer energia de forma gradual.

É importante ressaltar que, embora esses alimentos sejam aliados no controle do apetite, mudanças significativas na dieta devem ser sempre acompanhadas por um médico ou nutricionista. Apenas um profissional pode avaliar as necessidades individuais e criar um plano alimentar seguro e eficaz.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.