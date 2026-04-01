BBB 26: Solange Couto é eliminada com a maior rejeição da temporada

Com rejeição expressiva, Solange Couto deixou o "BBB 26" nesta terça-feira (31), após enfrentar o 12º Paredão da temporada.
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A participante recebeu 94% dos votos do público, enquanto Jordana e Marciele registraram índices considerados baixos na disputa.
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Logo após a eliminação, Solange seguiu para os Estúdios Globo, onde conversou com o apresentador Tadeu Schmidt.
No primeiro contato fora da casa, ela demonstrou arrependimento pelas declarações feitas ao longo do reality, especialmente durante os embates com Ana Paula.
Mais tarde, ao participar do programa "Bate-Papo BBB", apresentado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, a atriz voltou a pedir desculpas publicamente.
Ela afirmou ainda que pretende procurar Ana Paula fora do confinamento para se retratar pessoalmente assim que tiver oportunidade.
Ceci Ribeiro confronta Solange Couto após falas polêmicas. #BBB26
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Solange se emociona ao ver ranking de eliminações e liderar rejeição: “Gente, que medo…” #BBB26— CHOQUEI (@choquei) April 1, 2026
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14) Solange: “Toda coisa [fala] tem seu motivo, nada é gratuito”
Solange diz que quer pedir desculpas para o público e para Ana Paula.
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