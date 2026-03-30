Nasa lança alerta para acontecimento histórico nesta quarta-feira

A equipe da Artemis II é composta por quatro astronautas experientes, cada um com um papel crucial na missão de aproximadamente 10 dias - (crédito: Joel Kowsky/Nasa)

Nesta quarta-feira, 1º de abril de 2026, a Nasa dará um passo monumental em sua jornada de volta à Lua com a missão Artemis II, o primeiro voo tripulado do programa que levará a humanidade de volta à superfície lunar e, futuramente, a Marte. Quatro astronautas farão uma viagem histórica ao redor do nosso satélite natural, marcando o retorno de seres humanos à órbita lunar após o fim do programa Apollo.

O lançamento do poderoso foguete SLS com a cápsula Orion no topo está previsto para as 18h24 (horário de Brasília), a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A transmissão ao vivo estará disponível nos canais oficiais da Nasa, como a NASA TV e seu canal no YouTube, com cobertura começando horas antes. A previsão meteorológica atual indica 80% de chance de condições favoráveis.

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Conheça a tripulação

A equipe da Artemis II é composta por quatro astronautas experientes, cada um com um papel crucial na missão de aproximadamente 10 dias:

Reid Wiseman (Comandante): Astronauta veterano da NASA e ex-aviador naval, será o responsável geral pela missão.

Victor Glover (Piloto): Piloto da Marinha dos EUA, fará história como a primeira pessoa negra a viajar além da órbita baixa da Terra.

Christina Koch (Especialista de Missão): Engenheira que já detém o recorde de voo espacial contínuo mais longo realizado por uma mulher (328 dias).

Jeremy Hansen (Especialista de Missão): Coronel da Força Aérea Real Canadense, representando a Agência Espacial Canadense em seu primeiro voo espacial.

Um passo crucial para Marte

A Artemis II não pousará na Lua. Seu principal objetivo é testar os sistemas de suporte à vida, comunicação e navegação da espaçonave Orion em um ambiente de espaço profundo com uma tripulação a bordo. O sucesso desta missão é fundamental para validar a segurança e a eficácia da tecnologia antes da Artemis III, que planeja levar a primeira mulher e a próxima pessoa negra à superfície lunar.

A longo prazo, o programa Artemis é a ponte para o próximo grande salto da humanidade: a exploração de Marte. As tecnologias desenvolvidas e os conhecimentos adquiridos na Lua servirão como base para as futuras missões interplanetárias.

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