Amazon Prime Video escala Ícaro Silva como Robinho em Tremembé, segunda temporada

O Amazon Prime Video confirmou a contratação de Ícaro Silva para a segunda temporada de Tremembé. O ator interpretará Robinho, ex-jogador condenado por estupro na Itália e que cumpriu pena na penitenciária.
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As gravações começam em maio, com estreia prevista para o último trimestre de 2026. Ícaro já iniciou a preparação, alterou o visual e tem buscado informações com jornalistas esportivos para compreender melhor a trajetória profissional de Robinho.
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A ideia inicial da plataforma era escalar um ator pouco conhecido, mas nenhum dos nomes sugeridos agradou nos bastidores. Ícaro fez um teste e foi aprovado, principalmente pela semelhança física com o ex-atleta.
Na nova temporada, Robinho terá papel de destaque. Um episódio inteiro será dedicado à sua história e aos bastidores de sua vivência na prisão. Para evitar problemas jurídicos, como o processo movido por Sandra Ruiz, a Sandrão, a Amazon mobilizou seu corpo jurídico para revisar o roteiro e orientar os autores sobre os limites da narrativa.
Tremembé retrata o presídio que abrigou criminosos de grande repercussão, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Cristian e Daniel Cravinhos, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. Lançada em novembro de 2025, a série se tornou o maior sucesso do streaming no Brasil desde 2016, superando Cangaço Novo. Além de Ícaro, Marina Ruy Barbosa e Bianca Comparato também estão confirmadas na nova temporada.
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