O suco potente que combate radicais livres e atua na regeneração do fígado

Antioxidantes presentes na fruta podem estar associados à melhora de quadros de acúmulo de gordura no fígado - (crédito: Reprodução)

Com sabor marcante e alta concentração de antioxidantes, o suco de cranberry passou a ocupar espaço entre os alimentos associados à saúde por sua alta concentração de antioxidantes e vem despertando interesse da ciência por reunir compostos capazes de proteger células, reduzir inflamações e contribuir para a saúde do fígado.

Rico em compostos bioativos, o cranberry concentra substâncias como proantocianidinas, antocianinas, quercetina e vitamina C. Esses elementos atuam no organismo reduzindo o estresse oxidativo, protegendo células e contribuindo para a diminuição de processos inflamatórios. Na prática, isso significa uma ação importante na prevenção de danos celulares associados ao envelhecimento e a doenças crônicas.

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A nutricionista clínica Paula Naomi Tujimoto, do Hospital Anchieta, explica que esses compostos têm papel relevante, mas não devem ser superestimados. Segundo ela, o cranberry atua principalmente como um aliado do organismo, ajudando a fortalecer mecanismos naturais de defesa contra os radicais livres.

A ideia de que o suco teria efeito direto de desintoxicação do fígado, no entanto, não encontra respaldo científico robusto. O próprio organismo tem sistemas eficientes para essa função, com destaque para o fígado. O consumo de cranberry pode contribuir de forma indireta ao proteger as células hepáticas e reduzir inflamações, mas não substitui hábitos essenciais como alimentação equilibrada, prática de atividade física e controle do consumo de álcool.

Algumas pesquisas sugerem que os antioxidantes presentes na fruta podem estar associados à melhora de quadros de acúmulo de gordura no fígado, mas os estudos em humanos ainda são limitados. Por isso, a nutricionista reforça que o cranberry deve ser visto como um complemento dentro de um estilo de vida saudável, e não como uma solução isolada.

Outro ponto de atenção está no consumo exagerado. Muitas versões industrializadas do suco contêm altos níveis de açúcar para suavizar o sabor naturalmente ácido da fruta, o que pode impactar negativamente a saúde metabólica. Além disso, o cranberry tem compostos que, em excesso, podem aumentar o risco de formação de cálculos renais em pessoas predispostas.

Há ainda o alerta para interações medicamentosas. O consumo frequente pode potencializar o efeito de anticoagulantes, como a Varfarina, elevando o risco de sangramentos. Por isso, pessoas que fazem uso desse tipo de medicamento devem buscar orientação médica antes de incluir o alimento na rotina.

A forma de consumo também faz diferença. O suco industrializado tende a ter menor concentração de compostos benéficos e maior teor de açúcar. Já versões integrais, sem adição de açúcares, preservam melhor os antioxidantes, embora ainda percam parte dos nutrientes presentes na casca. A fruta in natura e as versões secas, quando sem adição de açúcar, concentram mais fibras e compostos bioativos. Cápsulas também são uma alternativa, mas exigem atenção à qualidade e à dosagem.

Para quem deseja incluir o cranberry na alimentação, a recomendação geral é de consumo moderado. Um copo diário de suco sem açúcar costuma ser suficiente para obter benefícios sem aumentar os riscos. No caso de suplementos, a orientação deve ser individualizada.

O cranberry pode contribuir para a saúde, especialmente pelo seu potencial antioxidante, mas seu impacto depende do contexto em que está inserido. Frequência, quantidade e equilíbrio continuam sendo os principais fatores para transformar um hábito em benefício real.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca