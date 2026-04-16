Chá de carqueja: o que a ciência já sabe sobre os benefícios da planta

A associação da carqueja com a saúde hepática é antiga. A planta é rica em compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória - (crédito: Max Chen/Unsplash)

O chá de carqueja é um velho conhecido na medicina popular brasileira, famoso por supostamente ajudar a controlar o açúcar no sangue e a proteger o fígado. Com o aumento do interesse por soluções naturais para a saúde, a infusão da planta, de nome científico Baccharis trimera, voltou a ganhar destaque. Mas, afinal, o que a ciência já conseguiu comprovar sobre esses benefícios?

A planta, encontrada facilmente em diversas regiões do país, carrega uma reputação construída ao longo de gerações. Seu sabor amargo característico é frequentemente associado à sua ação benéfica, especialmente para o sistema digestivo. Agora, pesquisas buscam entender o que está por trás dessa fama.

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Carqueja e a saúde do fígado

A associação da carqueja com a saúde hepática é antiga. A planta é rica em compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória, como os flavonoides. Essas substâncias combatem os radicais livres, moléculas que podem danificar as células do corpo, incluindo as do fígado.

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Pesquisas em laboratório, principalmente pré-clínicas (em animais e culturas celulares) e realizadas com extratos concentrados da planta, sugerem que seus componentes podem ter um efeito protetor sobre as células hepáticas. No entanto, esses resultados ainda precisam ser confirmados em estudos mais amplos, incluindo ensaios clínicos controlados em humanos, para se tornarem uma recomendação médica formal.

Controle da glicemia

Outro benefício popularmente atribuído à carqueja é sua capacidade de ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Estudos sugerem que componentes da planta podem influenciar o metabolismo de carboidratos, o que poderia ajudar a evitar picos de glicose após as refeições.

Estudos preliminares indicam que a erva pode ter um efeito hipoglicemiante. É fundamental reforçar que o chá de carqueja não substitui tratamentos médicos para diabetes ou pré-diabetes. O uso deve ser sempre discutido com um profissional de saúde para evitar interações medicamentosas ou quedas bruscas de glicose.

Como preparar e os cuidados necessários

O preparo do chá é simples, feito por infusão para preservar suas propriedades. A recomendação geral é usar 10 gramas (aproximadamente uma colher de sopa) de ramos secos de carqueja para cada 500 ml de água fervente. Basta despejar a água sobre as folhas, abafar por cerca de dez minutos e coar antes de consumir.

Apesar de natural, o consumo exige atenção. O chá de carqueja não é indicado para todos e o excesso pode ser prejudicial. Veja quem deve evitar ou ter cuidado:

Gestantes e lactantes: a planta pode ter efeitos que interferem na gestação e na amamentação.

Pessoas com pressão baixa: a carqueja pode potencialmente reduzir ainda mais a pressão arterial, causando tonturas ou mal-estar.

Diabéticos em tratamento: o uso combinado com medicamentos para diabetes pode causar hipoglicemia severa.

Sempre consulte um profissional de saúde antes de iniciar o uso regular de qualquer planta medicinal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.