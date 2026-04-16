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Alzheimer: 7 sinais de alerta que não devem ser ignorados pela família

A doença avanamente; saiba reconhecer os primeiros sintomas e quando procurar ajuda médica

O Alzheimer afeta principalmente a memória, o pensamento e o comportamento. Com o tempo, os sintomas se agravam - (crédito: Divulgação)
O Alzheimer afeta principalmente a memória, o pensamento e o comportamento. Com o tempo, os sintomas se agravam - (crédito: Divulgação)

O recente pedido de interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, acatado pela Justiça de São Paulo devido ao avanço do Alzheimer, trouxe à tona uma realidade que muitas famílias enfrentam. A doença neurodegenerativa progride de forma silenciosa e, por isso, reconhecer os primeiros sinais é fundamental para buscar ajuda médica e garantir mais qualidade de vida ao paciente.

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O Alzheimer afeta principalmente a memória, o pensamento e o comportamento. Com o tempo, os sintomas se agravam a ponto de interferir nas tarefas diárias mais simples, tornando o diagnóstico precoce um passo decisivo no manejo da condição.

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Sinais de Alzheimer que merecem atenção

Identificar os primeiros sintomas pode ser um desafio, pois eles são facilmente confundidos com o processo natural de envelhecimento. No entanto, alguns comportamentos recorrentes servem de alerta para a família.

1. Perda de memória que atrapalha o dia a dia: esquecer informações recém-aprendidas, datas ou eventos importantes e perguntar a mesma coisa repetidamente são alertas. É diferente do esquecimento ocasional relacionado à idade.

2. Dificuldade para resolver problemas: ter problemas para seguir um plano, como uma receita culinária, ou para lidar com números e finanças, como pagar contas mensais, pode ser um sintoma inicial.

3. Problemas para executar tarefas familiares: dificuldades em dirigir para um local conhecido, gerenciar um orçamento no trabalho ou lembrar as regras de um jogo favorito são sinais importantes.

4. Confusão com tempo ou lugar: perder a noção de datas, estações do ano e da passagem do tempo é comum. A pessoa pode esquecer onde está ou como chegou até ali.

5. Dificuldades com a linguagem: parar no meio de uma conversa sem saber como continuar ou repetir o que já foi dito são manifestações comuns. Lutar para encontrar a palavra certa também é um sinal.

6. Trocar o lugar das coisas: colocar objetos em locais incomuns, como um controle remoto dentro da geladeira, e depois não conseguir refazer os passos para encontrá-los, é um comportamento característico.

7. Mudanças de humor e personalidade: a pessoa pode se tornar confusa, desconfiada, deprimida, medrosa ou ansiosa com facilidade. Também pode se irritar facilmente em casa, no trabalho ou com amigos.

Quando procurar ajuda médica?

Ao identificar um ou mais desses comportamentos de forma persistente, é fundamental procurar uma avaliação especializada. Neurologistas e geriatras são os médicos mais indicados para investigar os sintomas e realizar um diagnóstico preciso. A confirmação precoce da doença permite iniciar tratamentos para aliviar os sintomas e, principalmente, planejar o futuro com mais segurança e cuidado para o paciente e a família.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/04/2026 07:43 / atualizado em 16/04/2026 09:47
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