Alzheimer: 7 sinais de alerta que não devem ser ignorados pela família

O Alzheimer afeta principalmente a memória, o pensamento e o comportamento. Com o tempo, os sintomas se agravam - (crédito: Divulgação)

O recente pedido de interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, acatado pela Justiça de São Paulo devido ao avanço do Alzheimer, trouxe à tona uma realidade que muitas famílias enfrentam. A doença neurodegenerativa progride de forma silenciosa e, por isso, reconhecer os primeiros sinais é fundamental para buscar ajuda médica e garantir mais qualidade de vida ao paciente.

O Alzheimer afeta principalmente a memória, o pensamento e o comportamento. Com o tempo, os sintomas se agravam a ponto de interferir nas tarefas diárias mais simples, tornando o diagnóstico precoce um passo decisivo no manejo da condição.

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Sinais de Alzheimer que merecem atenção

Identificar os primeiros sintomas pode ser um desafio, pois eles são facilmente confundidos com o processo natural de envelhecimento. No entanto, alguns comportamentos recorrentes servem de alerta para a família.

1. Perda de memória que atrapalha o dia a dia: esquecer informações recém-aprendidas, datas ou eventos importantes e perguntar a mesma coisa repetidamente são alertas. É diferente do esquecimento ocasional relacionado à idade.

2. Dificuldade para resolver problemas: ter problemas para seguir um plano, como uma receita culinária, ou para lidar com números e finanças, como pagar contas mensais, pode ser um sintoma inicial.

3. Problemas para executar tarefas familiares: dificuldades em dirigir para um local conhecido, gerenciar um orçamento no trabalho ou lembrar as regras de um jogo favorito são sinais importantes.

4. Confusão com tempo ou lugar: perder a noção de datas, estações do ano e da passagem do tempo é comum. A pessoa pode esquecer onde está ou como chegou até ali.

5. Dificuldades com a linguagem: parar no meio de uma conversa sem saber como continuar ou repetir o que já foi dito são manifestações comuns. Lutar para encontrar a palavra certa também é um sinal.

6. Trocar o lugar das coisas: colocar objetos em locais incomuns, como um controle remoto dentro da geladeira, e depois não conseguir refazer os passos para encontrá-los, é um comportamento característico.

7. Mudanças de humor e personalidade: a pessoa pode se tornar confusa, desconfiada, deprimida, medrosa ou ansiosa com facilidade. Também pode se irritar facilmente em casa, no trabalho ou com amigos.

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Quando procurar ajuda médica?

Ao identificar um ou mais desses comportamentos de forma persistente, é fundamental procurar uma avaliação especializada. Neurologistas e geriatras são os médicos mais indicados para investigar os sintomas e realizar um diagnóstico preciso. A confirmação precoce da doença permite iniciar tratamentos para aliviar os sintomas e, principalmente, planejar o futuro com mais segurança e cuidado para o paciente e a família.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.