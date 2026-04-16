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SAÚDE

O chá natural que combate fungos e bactérias

Conhecida na fitoterapia, bebida tem ação antimicrobiana, mas exige consumo moderado

A planta apresenta um efeito considerado sinérgico, o que significa que seus componentes agem juntos para potencializar o resultado - (crédito: EdiCase)
A planta apresenta um efeito considerado sinérgico, o que significa que seus componentes agem juntos para potencializar o resultado - (crédito: EdiCase)

O chá de aroeira tem chamado atenção por suas propriedades naturais e pelo uso tradicional no combate a fungos e bactérias. Conhecida na fitoterapia, a planta passou a despertar interesse também fora dos saberes populares, especialmente por seus compostos com ação antimicrobiana.

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De acordo com a nutricionista Ana Clara Cruz, a eficácia da aroeira está relacionada à presença de substâncias como flavonoides, taninos e terpenos, encontrados principalmente na casca e nas folhas. Esses compostos atuam sobre microrganismos, interferindo na estrutura e no metabolismo de fungos e bactérias.

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Segundo ela, a planta apresenta um efeito considerado sinérgico. Isso significa que diferentes substâncias atuam juntas, potencializando a ação antimicrobiana e dificultando o desenvolvimento de resistência pelos microrganismos. Esse conjunto de propriedades ajuda a explicar o uso tradicional da aroeira em processos de cicatrização e cuidados com mucosas.

Apesar da fama, o consumo do chá não deve ser associado automaticamente ao fortalecimento do sistema imunológico. Ana Clara explica que as evidências científicas ainda são limitadas nesse aspecto. “Os estudos disponíveis são, em grande parte, laboratoriais ou em modelos animais. Na prática, o efeito tende a ser mais localizado, com ação anti-inflamatória e antimicrobiana”, afirma.

Os compostos antioxidantes presentes na planta podem contribuir de forma indireta para o equilíbrio do organismo, mas isso não caracteriza um reforço imunológico comprovado.

Outro ponto de atenção é o uso exagerado. Mesmo sendo natural, o chá de aroeira pode causar efeitos adversos quando consumido em excesso. Entre os principais sintomas estão náuseas, vômitos e diarreia. Há também preocupação com possíveis impactos no fígado e nos rins, especialmente pelo metabolismo dos compostos presentes na planta.

“A recomendação é que o uso seja moderado e por períodos limitados, justamente para evitar sobrecarga no organismo”, orienta a nutricionista. Embora ainda faltem estudos clínicos mais robustos em humanos, a cautela é indicada para reduzir riscos.

Alguns grupos devem evitar o consumo. Gestantes não devem ingerir o chá devido à falta de dados de segurança e ao possível risco para o desenvolvimento fetal. Crianças pequenas também não são indicadas para o uso, já que possuem maior sensibilidade a substâncias bioativas.

Pessoas com doenças hepáticas ou renais, além daquelas que fazem uso contínuo de medicamentos, precisam de atenção redobrada. A interação com fármacos pode potencializar efeitos e trazer complicações.

Mesmo com propriedades promissoras, o consumo consciente é essencial para que os benefícios não se transformem em riscos.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite 

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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 16/04/2026 17:48
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