Nova espécie de fungo parasita é descoberta em universidade

Estudantes da Universidade Federal de Viçosa (UFV) descobriram uma nova espécie de fungo na mata atlântica. O organismo foi descoberto em uma área de floresta dentro do próprio campus da universidade, e foi batizado de Gibellula mineira, nome escolhido por meio de uma votação popular para homenagear o estado onde foi feita a descoberta.

O fungo ficou conhecido entre os pesquisadores da UFV com “fungo zumbi” devido a capacidade de se apossar do corpo de aracnídeos e movê-los para lugares mais favoráveis para a continuidade da espécie. O processo ainda está sendo estudado pelo grupo de pesquisadores, que é liderado pela coorientadora da pesquisa, Thairine Mendes Pereira.

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A capacidade do Gibellula mineira é semelhante a de um fungo parecido, o Ophiocordyceps unilateralis, que também consegue parasitar as formigas. Esta “habilidade” dos fungos, serve para poder controlar o corpo de outros indivíduos e movê-los para locais favoráveis à proliferação do fungo em questão.

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A pesquisa mostra que o fungo tem preferência por aranhas da espécie Iguarima censoria. Muitas vezes, eles se apossam do corpo delas e as mata em condições e locais que indivíduos saudáveis não morreriam. Isso é um dos fatores que levou os pesquisadores a pesquisarem sobre o Gibellula mineira para entender melhor quais as moléculas e mecanismos envolvidos no processo da parasitação.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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