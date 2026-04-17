De pé, Laís Souza entrega prêmio a cientista Tatiana Sampaio

A ex-ginasta olímpica Laís Souza subiu ao palco de pé durante o VTEX Day 2026, em São Paulo, para entregar o Brazilian Engineering Award à cientista Tatiana Lobo Coelho de Sampaio. Foi a primeira vez que ela apareceu em público nessa posição desde o acidente sofrido em 2014.

Laís entrou no palco com o auxílio de uma órtese. Segundo ela, o momento foi desafiador. “Aceitei o convite ousado de entrar no palco andando, com ajuda de uma órtese. Foi a primeira vez que apareço de pé em público e deu muito frio na barriga”, afirmou.

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A premiação marcou a primeira edição do Brazilian Engineering Awards, iniciativa criada para reconhecer talentos e projetos da engenharia brasileira. Como parte da abertura do evento, Tatiana Sampaio foi anunciada como vencedora pelo trabalho com a polilaminina, molécula com potencial para o tratamento de lesões medulares. Em 2026, a substância foi aprovada pela Anvisa para o início dos testes clínicos.

Durante a entrega, Laís mencionou a relação entre sua trajetória e a pesquisa conduzida pela cientista. “Eu não tive a oportunidade de experimentar sua invenção ainda, mas estou aqui de pé. Pela experiência de passar por uma situação parecida com a minha, sei o que isso representa”, disse.

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Tatiana Sampaio afirmou que não esperava a premiação. “Eu não sabia, foi realmente uma surpresa. Me pegou totalmente desprevenida”, disse. Ela também mencionou que já havia se encontrado com Laís anteriormente em seu laboratório e destacou a expectativa em relação aos próximos avanços da pesquisa.

Laís também falou sobre expectativas para o futuro. “Espero que eu possa entrar nesse palco num outro momento me mexendo de verdade, andando de verdade, com os meus próprios movimentos.” Ao se dirigir à pesquisadora, acrescentou: “Confia em si. Lá na frente, a gente consegue colher frutos de tudo que está acontecendo agora.”

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