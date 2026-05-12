Asteroide recém-descoberto se aproximará da Terra em breve

Um asteroide recém-descoberto por astrônomos de diferentes observatórios ao redor do mundo deve passar próximo da Terra na próxima segunda-feira (18/5). Batizado de 2026 JH2, o objeto espacial chamou a atenção da comunidade científica por causa da curta distância em relação ao planeta durante sua aproximação.

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Segundo cálculos preliminares, o asteroide pertence à classe Apollo, grupo de objetos próximos da Terra conhecidos por cruzarem a órbita terrestre ao redor do Sol. Apesar da proximidade, cientistas afirmam que não há risco de colisão com o planeta.

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O 2026 JH2 foi identificado há poucos dias por observatórios como o Mount Lemmon Survey e o Farpoint Observatory, nos Estados Unidos. Desde então, pesquisadores acompanham a trajetória do corpo celeste para refinar informações sobre seu tamanho, velocidade e órbita.

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A previsão é que o asteroide faça uma passagem próxima da Lua antes de se aproximar ainda mais da Terra. No ponto máximo de aproximação, ele deverá ficar a cerca de 0,00064 unidade astronômica (UA) do planeta, o equivalente a aproximadamente 90 mil quilômetros de distância.

Embora o número pareça alarmante, especialistas destacam que, em termos astronômicos, o objeto continuará relativamente distante. A separação representa cerca de 24% da distância média entre a Terra e a Lua.

Além do interesse científico, o fenômeno também poderá ser acompanhado por observadores amadores. O asteroide deve atingir magnitude 11,5, brilho suficiente para ser visto com telescópios de pequeno porte e equipamentos modestos em regiões com céu limpo.

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Para quem não tiver acesso a telescópios ou boas condições de observação, o projeto astronômico Virtual Telescope Project anunciou que fará uma transmissão ao vivo da passagem do asteroide pela internet.

A aproximação do 2026 JH2 é considerada uma oportunidade rara para observação detalhada de um asteroide em curta distância do planeta.