Mapa de 1587 aponta local de Arca de Noé na Turquia

A antiga busca pela localização da Arca de Noé voltou ao centro das atenções após novas investigações na Formação Durupinar, estrutura geológica situada no leste da Turquia, próxima à fronteira com a Armênia. O local, conhecido pelo formato semelhante ao de uma embarcação, reúne agora indícios históricos e arqueológicos que reacenderam o debate sobre a possível existência da lendária arca descrita na Bíblia.
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Um dos elementos que impulsionam essa nova fase de pesquisas é o Planisfério de Urbano Monte, elaborado em 1587. Considerado o maior mapa-múndi de sua época, o documento é composto por 60 folhas que, unidas, formam uma circunferência de aproximadamente três metros. Atualmente preservado pela Universidade Stanford, o mapa traz uma ilustração da Arca de Noé posicionada exatamente nas montanhas de Ararat — região tradicionalmente associada ao relato bíblico.
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Segundo o pesquisador independente Jimmy Corsetti, a representação feita por Monte apresenta semelhanças de localização e proporção com a Formação Durupinar. Para ele, a coincidência fortalece a narrativa descrita em Gênesis 8:4, que afirma que a embarcação teria repousado sobre os montes de Ararat após 150 dias de dilúvio.
Além dos registros históricos, descobertas arqueológicas recentes também contribuíram para o renovado interesse científico. Durante a construção de uma estrada nas proximidades da cidade de Dogubayazit, na província turca de Agri, trabalhadores encontraram fragmentos de cerâmica datados de milhares de anos atrás.
Os artefatos foram localizados próximos ao contorno da formação geológica e, de acordo com o professor Faruk Kaya, da Universidade Agri Ibrahim Cecen, indicam a presença de atividade humana na região em um período compatível com as cronologias tradicionais associadas ao Dilúvio, estimado por algumas interpretações em cerca de 5 mil anos.
Pesquisadores destacam, no entanto, que ainda não existem provas conclusivas de que a Formação Durupinar corresponda à Arca de Noé. Parte da comunidade científica sustenta que a estrutura pode ter origem exclusivamente natural, formada por processos geológicos ao longo de milhares de anos.
Mesmo assim, a combinação entre referências cartográficas históricas e novos achados arqueológicos mantém viva uma das maiores curiosidades da arqueologia bíblica moderna, atraindo estudiosos, exploradores e pesquisadores interessados em desvendar se o relato milenar possui, de fato, fundamentos históricos.