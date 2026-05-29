Mapa de 1587 aponta local de Arca de Noé na Turquia

Mapa do século XVI e fragmentos arqueológicos encontrados próximos à Formação Durupinar reforçam hipóteses sobre o paradeiro da embarcação descrita na Bíblia. - (crédito: Reprodução/X)

A antiga busca pela localização da Arca de Noé voltou ao centro das atenções após novas investigações na Formação Durupinar, estrutura geológica situada no leste da Turquia, próxima à fronteira com a Armênia. O local, conhecido pelo formato semelhante ao de uma embarcação, reúne agora indícios históricos e arqueológicos que reacenderam o debate sobre a possível existência da lendária arca descrita na Bíblia.

Um dos elementos que impulsionam essa nova fase de pesquisas é o Planisfério de Urbano Monte, elaborado em 1587. Considerado o maior mapa-múndi de sua época, o documento é composto por 60 folhas que, unidas, formam uma circunferência de aproximadamente três metros. Atualmente preservado pela Universidade Stanford, o mapa traz uma ilustração da Arca de Noé posicionada exatamente nas montanhas de Ararat — região tradicionalmente associada ao relato bíblico.

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Segundo o pesquisador independente Jimmy Corsetti, a representação feita por Monte apresenta semelhanças de localização e proporção com a Formação Durupinar. Para ele, a coincidência fortalece a narrativa descrita em Gênesis 8:4, que afirma que a embarcação teria repousado sobre os montes de Ararat após 150 dias de dilúvio.

Além dos registros históricos, descobertas arqueológicas recentes também contribuíram para o renovado interesse científico. Durante a construção de uma estrada nas proximidades da cidade de Dogubayazit, na província turca de Agri, trabalhadores encontraram fragmentos de cerâmica datados de milhares de anos atrás.

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Os artefatos foram localizados próximos ao contorno da formação geológica e, de acordo com o professor Faruk Kaya, da Universidade Agri Ibrahim Cecen, indicam a presença de atividade humana na região em um período compatível com as cronologias tradicionais associadas ao Dilúvio, estimado por algumas interpretações em cerca de 5 mil anos.

Pesquisadores destacam, no entanto, que ainda não existem provas conclusivas de que a Formação Durupinar corresponda à Arca de Noé. Parte da comunidade científica sustenta que a estrutura pode ter origem exclusivamente natural, formada por processos geológicos ao longo de milhares de anos.

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Mesmo assim, a combinação entre referências cartográficas históricas e novos achados arqueológicos mantém viva uma das maiores curiosidades da arqueologia bíblica moderna, atraindo estudiosos, exploradores e pesquisadores interessados em desvendar se o relato milenar possui, de fato, fundamentos históricos.

