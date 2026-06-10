Lábios sofrem mais no frio: veja como evitar ressecamento e rachaduras

O frio chegou e com ele alguns cuidados precisam ser redobrados. Além da preocupação com casacos e cachecóis, há outras áreas que precisam de atenção, a saúde é uma delas, especialmente a dos lábios, que tendem a ser um problema neste período do ano.

Esta região do corpo tem uma estrutura diferente do restante da pele, pois possuem uma camada de proteção mais fina e perdem água com mais facilidade. No inverno, a combinação de baixa umidade do ar, temperaturas frias, vento, banhos muito quentes e ambientes climatizados resultam na rápida evaporação da água da superfície dos lábios, levando à sensação de repuxamento, descamação e rachaduras.

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A médica dermatologista Renata Kotscho explica que os principais hábitos que agravam a situação são:

Passar a língua nos lábios repetidamente;

Arrancar pelinhas ressecadas;

Respirar pela boca (principalmente durante o sono) ;

Baixa ingestão de líquidos;

Uso excessivo de esfoliantes;

Batons muito secos;

Cremes antiacne contendo retinoides próximos à boca;

Tratamentos com isotretinoína oral;

Alguns enxaguantes bucais com álcool;

Pastas de dente muito aromatizadas ou com agentes irritantes.

Entre os erros mais comuns, passar a língua entre os lábios é o pior, pois “a saliva evapora rapidamente e deixa os lábios ainda mais secos”, afirma a especialista. A dermatologista também destaca que arrancar as pelinhas da boca piora a inflamação e pode causar pequenas fissuras e até infecções, enquanto a esfoliação pode ser útil em situações específicas, mas não deve virar rotina.

“A prevenção é simples: reduzir a exposição aos irritantes e criar uma rotina consistente de hidratação e proteção", reforça.

Rotina de cuidados

Hidratante e protetor labial são indispensáveis nos cuidados diários, sem esquecer das reaplicações ao longo do dia, principalmente após as refeições. Antes de dormir aplicar uma camada generosa de um produto reparador à base de petrolato ou lanolina. Como bônus utilizar umidificador de ambiente se o ar estiver muito seco, beber água regularmente e evitar banhos excessivamente quentes.

Na hora de escolher os produtos, Kotscho diz que os melhores combinam três tipos de ingredientes: 1) umectantes - atraem água para a pele (ácido hialurônico, glicerina ou pantenol); 2) emolientes - melhoram a textura e reduzem a sensação de ressecamento (manteiga de karité e ceramidas); 3) oclusivos - formam uma barreira que reduz a perda de água (petrolato, vaselina ou lanolina).

Atenção: usar hidratante apenas quando já está doendo é um erro, pois a “hidratação funciona muito melhor como prevenção do que como resgate”, explica a médica.

Mitos e verdades

Mentol, cânfora, eucalipto, canela, fragrâncias intensas, alguns óleos essenciais e ácidos esfoliantes em excesso estão entre os ingredientes que costumam causar irritações e por isso devem ser evitados. “Se o lábio arde quando você aplica o produto, vale desconfiar”, afirma Renata Kotscho.

A médica reforça que os lábios precisam receber proteção solar mesmo no inverno, e que o contrário disso é uma crença que precisa ser esclarecida, pois os danos ultravioleta continuam acontecendo ainda no tempo frio.

Busque um dermatologista em casos de:

Ressecamento persistente por semanas;

Fissuras profundas e dolorosas;

Sangramento frequente;

Descamação intensa que não melhora;

Lesões localizadas que não cicatrizam;

Inchaço recorrente;

Coceira importante;

Feridas no canto da boca.