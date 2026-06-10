Lábios sofrem mais no frio: veja como evitar ressecamento e rachaduras

O frio chegou e com ele alguns cuidados precisam ser redobrados. Além da preocupação com casacos e cachecóis, há outras áreas que precisam de atenção, a saúde é uma delas, especialmente a dos lábios, que tendem a ser um problema neste período do ano.
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Esta região do corpo tem uma estrutura diferente do restante da pele, pois possuem uma camada de proteção mais fina e perdem água com mais facilidade. No inverno, a combinação de baixa umidade do ar, temperaturas frias, vento, banhos muito quentes e ambientes climatizados resultam na rápida evaporação da água da superfície dos lábios, levando à sensação de repuxamento, descamação e rachaduras.
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A médica dermatologista Renata Kotscho explica que os principais hábitos que agravam a situação são:
- Passar a língua nos lábios repetidamente;
- Arrancar pelinhas ressecadas;
- Respirar pela boca (principalmente durante o sono) ;
- Baixa ingestão de líquidos;
- Uso excessivo de esfoliantes;
- Batons muito secos;
- Cremes antiacne contendo retinoides próximos à boca;
- Tratamentos com isotretinoína oral;
- Alguns enxaguantes bucais com álcool;
- Pastas de dente muito aromatizadas ou com agentes irritantes.
Entre os erros mais comuns, passar a língua entre os lábios é o pior, pois “a saliva evapora rapidamente e deixa os lábios ainda mais secos”, afirma a especialista. A dermatologista também destaca que arrancar as pelinhas da boca piora a inflamação e pode causar pequenas fissuras e até infecções, enquanto a esfoliação pode ser útil em situações específicas, mas não deve virar rotina.
“A prevenção é simples: reduzir a exposição aos irritantes e criar uma rotina consistente de hidratação e proteção", reforça.
Rotina de cuidados
Hidratante e protetor labial são indispensáveis nos cuidados diários, sem esquecer das reaplicações ao longo do dia, principalmente após as refeições. Antes de dormir aplicar uma camada generosa de um produto reparador à base de petrolato ou lanolina. Como bônus utilizar umidificador de ambiente se o ar estiver muito seco, beber água regularmente e evitar banhos excessivamente quentes.
Na hora de escolher os produtos, Kotscho diz que os melhores combinam três tipos de ingredientes: 1) umectantes - atraem água para a pele (ácido hialurônico, glicerina ou pantenol); 2) emolientes - melhoram a textura e reduzem a sensação de ressecamento (manteiga de karité e ceramidas); 3) oclusivos - formam uma barreira que reduz a perda de água (petrolato, vaselina ou lanolina).
Atenção: usar hidratante apenas quando já está doendo é um erro, pois a “hidratação funciona muito melhor como prevenção do que como resgate”, explica a médica.
Mitos e verdades
Mentol, cânfora, eucalipto, canela, fragrâncias intensas, alguns óleos essenciais e ácidos esfoliantes em excesso estão entre os ingredientes que costumam causar irritações e por isso devem ser evitados. “Se o lábio arde quando você aplica o produto, vale desconfiar”, afirma Renata Kotscho.
A médica reforça que os lábios precisam receber proteção solar mesmo no inverno, e que o contrário disso é uma crença que precisa ser esclarecida, pois os danos ultravioleta continuam acontecendo ainda no tempo frio.
Busque um dermatologista em casos de:
- Ressecamento persistente por semanas;
- Fissuras profundas e dolorosas;
- Sangramento frequente;
- Descamação intensa que não melhora;
- Lesões localizadas que não cicatrizam;
- Inchaço recorrente;
- Coceira importante;
- Feridas no canto da boca.
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