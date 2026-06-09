Qualidade importa mais do que quantidade na alimentação, diz estudo

Consumir cinco porções diárias de frutas e hortaliças continua sendo uma das principais recomendações para uma dieta equilibrada. No entanto, uma nova pesquisa internacional, conduzida por cientistas da Inglaterra e dos Estados Unidos, indica que a seleção desses alimentos pode ter impacto ainda mais relevante na prevenção de doenças cardiovasculares do que o volume ingerido.

O trabalho revelou que a maioria da população não consome níveis adequados de flavonoides, compostos bioativos associados à redução do risco de problemas cardíacos, mesmo entre aqueles que seguem as orientações tradicionais de consumo de vegetais e frutas. Publicado nesta segunda-feira (08/9) a revista Food & Function, o levantamento acompanhou mais de 30 mil participantes dos Estados Unidos e do Reino Unido. Os pesquisadores utilizaram biomarcadores para avaliar a ingestão real desses nutrientes e sua relação com a saúde cardiovascular.

De acordo com o autor principal do estudo, o pesquisador Javier Ottaviani, os benefícios dos flavonoides dependem diretamente do volume ingerido. "A maioria das pessoas presume que comer muitas frutas e vegetais já resolve isso, mas o que esta pesquisa demonstra é que as escolhas específicas que você faz importam muito mais do que a quantidade total. Incluir um punhado de amoras, uma maçã inteira ou tomar uma xícara de chá verde junto com a refeição pode fazer uma grande diferença no que é absorvido."

Entre os alimentos analisados, ficaram em destaque cranberries, amoras, favas e cerejas. O chá verde também aparece como uma das principais fontes naturais da substância. A combinação desses produtos ao longo do dia pode elevar significativamente a ingestão de flavonoides e contribuir para melhores indicadores de saúde cardiovascular.

Grandes benefícios

Os dados apontam que uma porção de aproximadamente 500 gramas de ameixas fornece cerca de 450 miligramas de flavonoides. Já as cranberries entregam em torno de 300mg do composto a de 250g consumidos. As amoras alcançam aproximadamente 250mg por 200g, enquanto uma xícara de chá verde contém cerca de 200mg. As favas apresentam 140mg por porção e as cerejas somam 130mg.

Outras boas fontes de flavonoides são as maçãs consumidas com casca, morangos, mirtilos e feijão carioca. Embora apresentem quantidades menores, esses alimentos também contribuem para elevar a ingestão total ao longo do dia.

Para os autores, as conclusões levantam um debate sobre possíveis atualizações nas recomendações nutricionais atuais. O professor Gunter Kuhnle, da Universidade de Reading, afirma que a orientação de consumir cinco porções diárias permanece válida, mas destaca que diferentes alimentos oferecem perfis nutricionais bastante distintos.

"Talvez precisemos pensar com mais cuidado sobre quais cinco. Diferentes frutas e vegetais oferecem benefícios nutricionais muito distintos, além de vitaminas e minerais, e à medida que nossa compreensão desses compostos aumenta, surge uma oportunidade real de tornar as orientações dietéticas mais específicas e eficazes. Esta pesquisa é um passo em direção à compreensão de como isso poderia se traduzir na prática."



