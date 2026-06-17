Leite de vaca pode ser melhor que opções vegetais

O leite contém mais de 100 nutrientes e substâncias bioativas, organizadas em uma estrutura física única. A substituição deve ser bem avaliada - (crédito: Azerbaijan_stockers no Magnific)

Uma nova pesquisa da Universidade Edith Cowan (UEC), na Austrália, sugere que o leite de vaca promove mais benefícios em relação às alternativas vegetais no que diz respeito à resistência óssea e à absorção de nutrientes. Os resultados foram publicados ontem na revista Food Science & Nutrition.

A análise feita pelo Instituto de Pesquisa em Inovação em Nutrição e Saúde da UEC examinou a matriz do leite — estrutura natural da bebida que reúne gorduras, proteínas, vitaminas, minerais e compostos bioativos. "É mais do que apenas cálcio, proteína e gordura, é um alimento completo e complexo, e a forma como seus nutrientes estão combinados é mais importante do que se pensava inicialmente", diz a professora Therese O'Sullivan, coautora do estudo.

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Segundo os pesquisadores, o leite contém mais de 100 nutrientes e substâncias bioativas, organizadas em uma estrutura física única. Essa formação influencia a maneira como as substâncias presentes no alimento são digeridas e absorvidas, como o açúcar no sangue reage após uma refeição, como as gorduras afetam o colesterol e como o microbioma intestinal responde.

"A forma como todos os componentes do leite interagem é o que parece estar relacionado a muitos dos seus benefícios para a saúde", afirmou O'Sullivan. Os resultados sugerem que, embora as bebidas à base de plantas estejam se tornando cada vez mais populares, elas não apresentam consistentemente a mesma qualidade nutricional ou os mesmos benefícios para a saúde associados ao alimento de origem animal

Menos chances de fraturas

Os pesquisadores descobriram que o consumo regular de leite está associado a ossos mais fortes e menor risco de fraturas, com algumas evidências mostrando uma redução de até 43% entre pessoas que bebem de uma a duas xícaras por dia. Em contrapartida, os suplementos de cálcio, frequentemente utilizados como substitutos, apresentaram resultados mistos e, em alguns casos, foram associados a um maior risco de doenças cardíacas, particularmente entre mulheres idosas.

A diferença, segundo os cientistas, está na forma como os nutrientes são fornecidos. "O cálcio presente na bebida está combinado com proteínas, fósforo e outros componentes que ajudam o corpo a absorvê-lo e utilizá-lo de forma eficiente. Isso é algo que bebidas e suplementos à base de plantas não conseguem replicar completamente."

A pesquisa destaca que os nutrientes adicionados a muitos leites vegetais diferentes, como de soja, amêndoa, aveia e arroz, podem não ser tão facilmente absorvidos. E, em muitos casos, esses produtos também contêm açúcares, óleos ou estabilizantes adicionados para melhorar o sabor e a textura.

O estudo também levanta preocupações sobre a crescente tendência de substituir laticínios para as crianças. "Existe uma percepção comum de que as bebidas à base de plantas são automaticamente mais saudáveis, mas nem sempre é esse o caso", destaca Analise Nicholl, nutricionista e pesquisadora na UEC.

"Para alguns grupos, especialmente em crianças, a omissão de laticínios sem um planejamento cuidadoso pode levar a carências nutricionais, particularmente de proteínas, cálcio, iodo e vitamina B12, necessários para o crescimento e desenvolvimento", completa a cientista.



