Imunidade em foco: mitos e verdades sobre alimentos no inverno

Com a chegada do inverno, a busca por alimentos que fortalecem a imunidade dispara nos lares e na internet. Pratos quentes e frutas cítricas ganham destaque, mas nem todas as crenças populares sobre o poder desses ingredientes para evitar gripes e resfriados são confirmadas pela ciência. Entender o que de fato funciona é o primeiro passo para cuidar da saúde na estação mais fria do ano.

Muitas dessas ideias são passadas entre gerações, como a de que um copo de suco de laranja por dia é a blindagem perfeita contra doenças. A verdade, no entanto, é que a relação entre os alimentos e o sistema de defesa do corpo é mais complexa e envolve um equilíbrio nutricional constante, não apenas o consumo de itens específicos quando a temperatura cai.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Vitamina C: prevenção ou tratamento?

A vitamina C é, sem dúvida, o nutriente mais famoso quando o assunto é imunidade. Encontrada em abundância em frutas como laranja, acerola e kiwi, ela é essencial para o bom funcionamento das células de defesa. Porém, consumir altas doses de vitamina C não impede que uma pessoa contraia uma gripe ou um resfriado. O que estudos, como os publicados pela Cochrane Library, indicam é que a suplementação pode reduzir a duração dos sintomas em cerca de 8% em adultos e 14% em crianças – uma diferença considerada de pouca relevância clínica pelos pesquisadores. A vitamina C é essencial para o sistema imunológico quando há deficiência nutricional, mas em pessoas com alimentação adequada, a suplementação não oferece benefícios adicionais significativos para prevenir ou tratar gripes.

E a famosa canja de galinha?

A canja de galinha é um clássico do conforto e tem seu valor. O caldo quente e o vapor ajudam a hidratar o corpo e a descongestionar as vias nasais, aliviando o mal-estar. A combinação de vegetais e frango fornece nutrientes importantes de forma leve e de fácil digestão. Embora não cure a doença, a canja funciona como um excelente suporte para aliviar os sintomas e tornar o processo de recuperação mais confortável.

O que realmente fortalece o sistema imunológico

Uma imunidade forte é construída com hábitos diários e uma dieta variada, não com soluções mágicas. O foco deve estar no conjunto da alimentação. Alguns nutrientes e alimentos são especialmente importantes para manter as defesas do corpo sempre ativas:

Zinco: mineral crucial para a produção e função das células de defesa. Pode ser encontrado em carnes, feijão, grão-de-bico e sementes de abóbora.

Probióticos: a saúde do intestino está diretamente ligada à imunidade. Iogurtes naturais, kefir e outros fermentados ajudam a equilibrar a flora intestinal.

Alho e gengibre: ambos possuem compostos com propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas que auxiliam o sistema imunológico.

Hidratação: beber água, chás e caldos é fundamental para manter as mucosas hidratadas, que são uma barreira física importante contra vírus e bactérias.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.