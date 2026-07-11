Pontos quânticos: a tecnologia do MIT para telas com cores perfeitas

A pesquisa com pontos quânticos, como a forma cristalina em esfera luminosa, busca inovações para telas digitais mais eficientes - (crédito: Flow)

Um estudo liderado por pesquisadores do MIT, em parceria com a Samsung, pode acelerar o desenvolvimento de telas digitais mais brilhantes, com cores mais ricas e eficientes em consumo de energia. A pesquisa foca em dispositivos como TVs, headsets de realidade virtual e aumentada e smartphones.

Os cientistas investigaram as mudanças microscópicas em LEDs que usam pontos quânticos excitados eletricamente. Estes são partículas semicondutoras em nanoescala que emitem luz colorida de alta pureza, já presentes em algumas telas de computador e televisão de alta qualidade.

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A eficiência dessas telas poderia ser ainda maior se os pontos quânticos fossem excitados eletricamente, um método demonstrado há mais de 20 anos. No entanto, a vida útil limitada dos chamados QD-LEDs impediu seu uso em larga escala.

O novo estudo mostra que encapsular os QD-LEDs em uma resina à base de acrilato prolonga sua durabilidade, minimizando a degradação física durante o funcionamento. O processo de encapsulamento é simples e escalável.

Em alguns dispositivos, a técnica resultou em um aumento de até 5.000 vezes na vida útil. A pesquisa, publicada na revista "Science Advances", também revela as razões fundamentais por trás da eficácia da resina.

“Os insights sobre como e por que os LEDs de pontos quânticos são modificados durante seu funcionamento abrem a possibilidade de solucionar todos os obstáculos à comercialização”, afirma Vladimir Bulovi?, professor do MIT e autor sênior do estudo.

O gargalo azul

As telas de LED convencionais usam lâmpadas minúsculas para gerar luz vermelha, verde e azul. Pesquisadores do MIT buscaram substituir as moléculas orgânicas dos displays OLED por pontos quânticos, que emitem cores mais puras de forma mais eficiente.

Apesar de serem mais eficientes, os LEDs de pontos quânticos excitados eletricamente ainda não foram comercializados. O principal motivo é a vida útil limitada do LED de ponto quântico azul, que não atende aos requisitos comerciais.

“Os LEDs de pontos quânticos azuis são de 50 a 100 vezes menos estáveis que seus equivalentes vermelhos e verdes. Se você os usar em uma tela de LED, sua TV pode durar apenas alguns meses”, explica Ruiqi Zhang, autor principal do artigo.

Para entender o problema, a equipe desenvolveu uma técnica para fatiar um QD-LED em lâminas ultrafinas, revelando a seção transversal do dispositivo. As amostras foram examinadas em microscópios de alta potência no MIT.nano.

Esse método permitiu observar em nanoescala as mudanças estruturais e químicas que ocorreram em cada camada dos LEDs de pontos quânticos vermelhos e azuis, comparando dispositivos novos com aqueles que foram operados em sobrecarga.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.