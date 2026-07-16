Como ver o eclipse de 2026 ao vivo pela internet; veja os links

Um eclipse solar total foi observado em Dallas, Texas, em 8 de abril de 2024 - (crédito: NASA/Keegan Barber)

O aguardado eclipse solar total que ocorrerá em 12 de agosto poderá ser acompanhado ao vivo e em alta resolução por quem estiver no Brasil. Embora o fenômeno não seja visível em território nacional, agências espaciais e observatórios de todo o mundo costumam realizar transmissões online para que ninguém perca o espetáculo.

Este será o primeiro eclipse solar total visível na Península Ibérica em mais de um século, tornando o evento ainda mais especial. A faixa de totalidade, onde a Lua cobrirá completamente o disco solar, passará pela Groenlândia, Islândia, norte da Sibéria (Rússia), grande parte do norte e centro da Espanha e um pequeno trecho de Portugal. A duração máxima da totalidade será de 2 minutos e 18 segundos. Nestas localidades, o dia se transformará em noite, revelando a coroa do Sol — sua atmosfera externa que normalmente fica ofuscada.

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No restante da Europa, em partes da África e da América do Norte, o eclipse será visto apenas de forma parcial. Para quem acompanhar do Brasil, o ápice do fenômeno ocorrerá no meio da tarde, aproximadamente entre 14h30 e 16h (horário de Brasília), um horário conveniente para assistir às transmissões ao vivo.

Onde assistir ao eclipse solar total de 2026

As transmissões pela internet são a melhor alternativa para observar o evento com segurança e riqueza de detalhes. Embora a programação oficial seja confirmada mais perto da data, algumas instituições tradicionalmente oferecem cobertura completa. Fique de olho nos seguintes canais:

NASA: A agência espacial americana costuma transmitir eventos astronômicos em seu canal NASA TV e no YouTube. Verifique a programação oficial próximo à data para acompanhar imagens de diferentes locais e explicações científicas.

Agência Espacial Europeia (ESA): Sendo um evento com visibilidade privilegiada na Europa, é esperado que a ESA ofereça uma cobertura especial. Consulte os canais oficiais da agência para confirmar a transmissão.

Observatórios e projetos astronômicos: Plataformas como o The Virtual Telescope Project e o site Time and Date costumam agregar e transmitir sinais de observatórios localizados na trajetória da totalidade, oferecendo múltiplos pontos de vista.

Essas transmissões ao vivo permitem observar detalhes incríveis, como as proeminências solares (jatos de gás avermelhados na borda do Sol) e o efeito conhecido como "anel de diamante", que ocorre no instante exato que antecede e sucede a totalidade. Para garantir que não perderá o espetáculo, a recomendação é salvar os links dos canais oficiais e verificar a programação alguns dias antes do evento para confirmar os horários exatos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.