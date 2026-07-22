Baixa umidade exige atenção com a saúde; confira quais são os cuidados

Meteorologistas explicam que condições do tempo estão dentro do esperado - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para baixa umidade na região central do Brasil e o Distrito Federal está entre as unidades da Federação atingidas. Segundo o documento, a umidade pode variar entre 20% e 30%, representando baixo risco de incêndio florestais e à saúde.

Larissa Campos, meteorologista do Inmet, explica que o nível da umidade é o esperado para esta época do ano. "Entramos no inverno, que tem como característica esse período seco. Esses níveis de umidade estão previstos para seguir até domingo (26/7)", diz.

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Apesar da secura, as temperaturas estão previstas para continuar estáveis. "Iniciamos o dia entre 13°C e 14°C, podendo chegar perto dos 27°C ao longo do dia. É uma variação grande de temperatura que também se mantém", acrescenta Larissa.

Apesar do baixo risco à saúde, complicações podem aparecer, sobretudo, nas vias respiratórias e em populações mais frágeis, como crianças e idosos. Milena Zamian, pneumologista do Hospital DF Star, da Rede D'Or, destaca que a baixa umidade relativa do ar leva a maior desidratação, por perda de água pelas mucosas e pela respiração. "Essa desidratação reduz a eficiência dos mecanismos naturais de defesa das vias aéreas, favorecendo o adoecimento", assinala.

O ressecamento das mucosas e a irritação das vias aéreas podem desencadear problemas respiratórios e agravar condições pré-existentes. "Há uma predisposição a infecções e aumento de doenças como asma, bronquite e rinite", detalha.

Cuidados com a saúde

Com umidade lá embaixo e a temperatura variando entre frio e calor, o cuidado com a saúde é essencial. Ana Carolina Gomes Siqueira, pneumologista do Hospital Brasília, da Rede Américas, garante que a hidratação é a melhor forma de se cuidar. "Normalmente, homens devem consumir de 2,5 a 3,7 litros de água enquanto mulheres entre 2 a 2,6 litros. Essa quantidade aumenta caso a mulher esteja grávida ou amamentando, ficando em 3 e 3,8 litros, respectivamente", ressalta. Além da água, a médica também observa que a alimentação adequada é importante, com o aumento do consumo de frutas e priorizando refeições leves.

Para quem gosta de fazer exercícios, sobretudo ao ar livre, a médica também faz um alerta. "O ideal é evitar fazer exercício entre 11h e 16h, principalmente atividades como corridas ou outras semelhantes", exemplifica. Apesar da recomendação, a especialista confirma que ainda é possível atividade física, sempre tomando alguns cuidados. "Os exercícios devem ser feitos sempre com água à mão, o importante é se hidratar durante os exercícios físicos e de preferência evitar fumaça. Além disso, também é importante evitar ambientes sujos com poeira", acrescenta.

Há alternativas para amenizar os impactos da seca. Ana Carolina comenta que em casa as pessoas podem realizar procedimentos simples e funcionais, como fazer uma lavagem nasal com soro fisiológico, por exemplo. "A lavagem nasal ajuda muito, pois hidrata as vias aéreas, diminui inflamação e faz a limpeza das impurezas, eliminando microrganismos presentes nas vias aéreas. A quantidade mínima é duas vezes por dia", afirma.

A sensação de abafamento também pode ser um problema. Para diminuir o impacto, a médica dá dicas. "Um umidificador de ar pode aumentar a umidade dentro de casa em até 30%. Outra coisa que é essencial é manter os ambientes limpos, sem poeira, inclusive, sem varrer a casa, passar um pano úmido é melhor. A pessoa também pode espalhar recipientes com água pelos cômodos e, caso não tenha umidificador, toalhas molhadas ajudam a aumentar a umidade", explica.

Resumo das orientações

Com a seca, adotar hábitos para manter o corpo saudável é essencial:

Evite exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 16h; se os fizer, é importante sempre levar uma garrafinha d'água;



Mantenha a casa limpa e sem poeira. O ideal é passar um pano úmido no chão para não levantar poeira;

Espalhe vasilhas com água e toalhas ou tecidos úmidos pela casa para aumentar a umidade dentro da residência;

A lavagem nasal ajuda a desobstruir as vias aéreas e eliminar microorganismos e pode ser feita, no mínimo, duas vezes por dia, usando soro fisiológico ou sprays de jato comprimido, que podem ser comprados em farmácias;

Aumente a hidratação: homens devem consumir de 2,5 a 3,7 litros de água, enquanto mulheres entre 2 a 2,6 litros; caso a mulher esteja grávida, a quantidade aumenta para 3 litros; se estiver amamentando, para 3,8 litros;

Evite contato com fumaça, seja por de cigarros e similares, fogueira ou queimadas.

Fonte: Ana Carolina Gomes Siqueira, pnemologista do Hospital Brasília/Rede Américas



