Fumaça de incêndio: como proteger a saúde respiratória no clima seco

21/08/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF.Área que foi queimada durante incêndio na L4 norte próximo a UNB - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A combinação de tempo seco e a fumaça gerada por queimadas e incêndios florestais acendeu um alerta para a saúde respiratória em diversas regiões do país neste início de setembro. A fuligem carregada no ar pode agravar quadros alérgicos e respiratórios, além de provocar sintomas incômodos até mesmo em pessoas saudáveis.

A inalação de partículas finas presentes na fumaça irrita as vias aéreas e pode causar inflamação. Os efeitos mais imediatos incluem tosse seca, dor de garganta, ardência nos olhos e dificuldade para respirar. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, como asma ou bronquite, formam o grupo mais vulnerável aos impactos da má qualidade do ar.

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Quando o céu fica acinzentado e o cheiro de queimado se espalha, a principal recomendação é reduzir a exposição. Medidas simples adotadas no dia a dia ajudam a minimizar os riscos e a preservar o bem-estar durante os períodos mais críticos.

Cuidados para proteger a saúde respiratória

Adotar algumas práticas diárias é fundamental para atravessar os dias de ar seco e poluído com mais segurança. As ações focam em purificar o ambiente doméstico e fortalecer a hidratação do corpo.

Mantenha a casa fechada: deixe portas e janelas fechadas, principalmente nos momentos de pico da fumaça, para evitar que a fuligem entre.

Use umidificadores de ar : aparelhos umidificadores ou mesmo bacias com água e toalhas molhadas espalhadas pelos cômodos ajudam a aliviar o ressecamento das vias aéreas.

Evite atividades físicas ao ar livre: a prática de exercícios intensifica a respiração, o que aumenta a inalação de ar poluído. Prefira ambientes fechados para se exercitar.

Hidrate-se constantemente: beber bastante água ao longo do dia é essencial para manter as mucosas do sistema respiratório hidratadas e mais resistentes.

Utilize máscaras de proteção: se for inevitável sair de casa, o uso de máscaras do tipo PFF2 ou N95 oferece uma barreira eficaz contra a inalação das partículas finas.

Limpe os ambientes com pano úmido: para remover a fuligem que se deposita sobre móveis e no chão, opte por um pano úmido em vez de vassouras, que podem levantar o pó.

É importante observar os sinais do corpo. Caso sintomas como falta de ar intensa, dor no peito ou tosse persistente apareçam, a orientação é procurar atendimento médico para uma avaliação adequada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.