Nasa promete 'pixel' do Universo com nomes de interessados; entenda

Você já considerou fazer parte de uma missão da Nasa, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos? Pois bem, é isso o que a entidade propõe aos próprio fãs de todo o mundo diante do lançamento do Telescópio Espacial Nancy Grace Roman.
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O telescópio em questão está a caminho de uma missão. O destino final é um ponto de equilíbrio gravitacional entre a Terra e o Sol. Trata-se do Ponto de Lagrange 2, a 1,5 milhão de quilômetros da casa da Humanidade.
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Ali, há um ponto de equilíbrio forte o suficiente para que espaçonaves gastem pouco combustível, inclusive, o telescópio Roman. Outros observatórios espaciais, como o James Webb, por exemplo, ocupam o mesmo espaço.
É aí onde entra a participação dos fãs da Nasa. Enquanto o Roman não chega lá, a agência propôs a opção de que qualquer pessoa pudesse "adotar" um pixel de uma das primeiras imagens do local que serão feitas pelo telescópio.
Os participantes, além disso, receberão um certificado com nome e número. A corporação revelará qual pixel ficou ligado a qual participante. Ou seja, uma maneira simbólica de inserir os participantes na realização da missão. A Nasa anunciou que há mais de 1 milhão de pixels disponíveis em cada imagem.
O Roman é descrito como um dos observatórios mais ambiciosos já feitos pela empresa norte-americana. Há forte expectativa em torno da missão proposta, que será ajudar a responder três dos principais enigmas na conjuntura atual da astrofísica. São eles: a natureza da energia escura; a busca por novos exoplanetas; e o estudo de fenômenos observados de forma exclusiva em luz infravermelha, invisível a olho nu.
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