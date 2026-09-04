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Pequeno polvo azul que surpreendeu cientistas retorna às Ilhas Galápagos

Uma expedição coletou pela primeira vez um exemplar dessa espécie de pequenos tentáculos em 2015, a mais de 1.700 metros de profundidade no norte do arquipélago equatoriano, conhecido por sua flora e fauna endêmicas

Pequeno polvo azul que surpreendeu cientistas retorna às Ilhas Galápagos - (crédito: AFP)
Pequeno polvo azul que surpreendeu cientistas retorna às Ilhas Galápagos - (crédito: AFP)

O raro polvo azul que surpreendeu cientistas retornou às Ilhas Galápagos. O exemplar, do tamanho de uma bola de golfe, ficará conservado na Estação Científica Charles Darwin, que abriga uma vasta coleção de espécies da extraordinária biodiversidade do arquipélago.

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Uma expedição coletou pela primeira vez um exemplar dessa espécie de pequenos tentáculos em 2015, a mais de 1.700 metros de profundidade no norte do arquipélago equatoriano, conhecido por sua flora e fauna endêmicas.

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Apenas três exemplares foram observados até hoje, mas os outros dois foram registrados somente em vídeo.

O polvo, já morto, foi levado em 2022 ao Museu Field de História Natural, em Chicago, nos Estados Unidos. Lá, recebeu o nome científico Microeledone galapagensis, foi classificado e apresentado ao mundo. Na segunda-feira, retornou a Galápagos, embora já sem o azul intenso dos tentáculos, com o corpo opaco e a cabeça completamente pálida.

Com extremo cuidado, pesquisadores da Estação Científica Charles Darwin manipularam o exemplar, que chegou envolto em uma gaze embebida em álcool às ilhas, localizadas a 1.000 quilômetros da costa do Equador.

O polvo retorna "com um nome e temos boas notícias: é uma espécie endêmica", disse à AFP Miguel Pinto, curador principal das coleções de História Natural da Estação.

Desde esta semana, o exemplar está conservado em uma galeria, com uma etiqueta vermelha que o identifica como holótipo, ou seja, o animal que serviu de referência para a descrição da nova espécie.

A partir de agora, ficará junto a outros 140 mil exemplares de organismos marinhos, vertebrados, invertebrados terrestres e plantas preservados pela estação científica.

Para Paulina Sepa, responsável pelas coleções marinhas, o retorno do polvo permitirá avançar nas pesquisas sobre a enorme biodiversidade de Galápagos, reserva da biosfera e Patrimônio Natural da Humanidade da Unesco. Há "muitíssimo mais a descobrir, muitíssimas outras perguntas", "um milhão de perguntas", afirmou Sepa.

"Precisamos estudá-la mais", disse Pinto sobre a espécie. "Também são necessárias mais explorações nas profundezas do mar de Galápagos para procurá-los e entendê-los um pouco melhor", acrescentou.

 

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 04/09/2026 10:48
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