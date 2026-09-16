Grãos integrais: a saúde do coração agradece

Comer de quatro a seis porções de grãos integrais por dia reduz vários fatores de risco importantes para doenças cardiovasculares, de acordo com um novo estudo publicado nesta terça-feira (15/09), no European Heart Journal. O trabalho incluiu dados de 87 ensaios clínicos que testaram os efeitos do consumo desses alimentos na saúde.

A pesquisa foi liderada por Helda Tutunchi, da Universidade de Ciências Médicas de Tabriz, no Irã. Segundo ela, embora o consumo elevado de grãos integrais esteja associado há muito tempo a uma melhor saúde cardiovascular em estudos populacionais, os ensaios clínicos apresentavam resultados contraditórios. "Isso deixou uma importante questão prática sem resposta: quanto de grãos integrais as pessoas devem consumir para melhorar significativamente a saúde cardiovascular? Para abordar essa questão, combinamos e analisamos sistematicamente todos os ensaios clínicos randomizados disponíveis para identificar a quantidade de grãos integrais associada aos maiores benefícios."

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A análise incluiu mais de 6.500 pessoas de estudos conduzidos na Ásia, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Brasil. Os resultados mostraram que o consumo de mais grãos integrais reduziu o peso corporal, a circunferência da cintura e a pressão arterial, além de diminuir os níveis de colesterol total e de colesterol LDL, chamado popularmente de ruim, triglicerídeos, glicose e interleucina-6, um indicador de inflamação, no sangue.

De acordo com a publicação, os benefícios puderam ser observados em pessoas que consumiam de 30 a 40 gramas de grãos integrais por dia, mas as maiores vantagens foram encontradas em quem ingeria de 60 a 100 gramas por dia. Isso corresponde a quatro a seis porções de grãos, incluindo, por exemplo, uma tigela de aveia, um sanduíche feito com pão integral e uma porção de arroz integral.

A líder do estudo destaca que essa é a maior meta análise já feita sobre o tema. "Ao contrário de revisões anteriores, analisamos especificamente a quantidade de grãos integrais que as pessoas precisam consumir para obter os maiores benefícios. Também avaliamos a certeza das evidências e encontramos evidências de alta certeza para melhorias em diversos desfechos, incluindo peso corporal, circunferência da cintura e colesterol total."

Para os autores, uma descoberta importante é que os grãos integrais podem beneficiar a saúde cardiovascular por meio de diversos pequenos benefícios que atuam em conjunto, em vez de um único efeito significativo sobre um fator de risco isolado. "Observamos melhorias em múltiplas vias, incluindo lipídios sanguíneos, pressão arterial, regulação da glicose, gordura corporal e alguns marcadores de inflamação."

Eles afirmam que, embora a mudança em cada fator de risco individual tenha sido geralmente modesta, a melhoria simultânea de vários pode contribuir para uma redução maior no risco cardiovascular a longo prazo.



