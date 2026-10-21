Consumo de frango: nutricionistas revelam os benefícios da carne

Uma porção de 100 gramas de peito de frango cozido e sem pele entrega 31,5 gramas de proteína de alto valor biológico - (crédito: Freepik)

O frango continua sendo uma das principais fontes de proteína animal nos lares brasileiros, impulsionado pela alta competitividade de preços e pela busca constante por refeições equilibradas. A carne branca combina fácil digestão, baixo teor de gordura saturada e excelente perfil de aminoácidos, fatores que explicam o interesse contínuo dos consumidores por opções saudáveis no prato diário.

Uma porção de 100 gramas de peito de frango cozido e sem pele entrega 31,5 gramas de proteína de alto valor biológico, segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). Essa densidade proteica prolonga a sensação de saciedade ao longo do dia e atua na recuperação muscular após treinos físicos. O corte também fornece aminoácidos essenciais, como a leucina, que o corpo humano não consegue fabricar sozinho.

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A ave reúne micronutrientes indispensáveis para a manutenção da saúde celular:

Niacina (vitamina B3): melhora a conversão dos carboidratos da dieta em energia física direta.

Vitamina B6: fortalece as defesas imunológicas e atua na regulação do sistema nervoso central.

Fósforo e selênio: minerais que agem na proteção contra danos oxidativos e preservam ossos e dentes.

Zinco e ferro: substâncias presentes em maior volume nos cortes escuros, essenciais para o transporte de oxigênio no sangue.

Melhores formas de preparo para preservar os nutrientes

A técnica culinária empregada determina o aproveitamento dos compostos da carne e o teor calórico da receita final. Métodos como o cozimento a vapor, o preparo na grelha ou o assado em temperatura média conservam as fibras e diminuem a perda das vitaminas solúveis em água. Temperar com ervas frescas, alho amassado e azeite extravirgem realça o sabor sem provocar excessos de sódio.

Frituras por imersão alteram a composição benéfica do alimento, pois o óleo exposto a temperaturas extremas agrega gorduras saturadas ao prato. Aparelhos que utilizam circulação de ar quente surgem como alternativa eficiente para obter crocância sem a gordura da fritura tradicional. Retirar a pele visível da ave antes do preparo térmico reduz pela metade o teor lipídico da porção servida.

Diferenças nutricionais entre os cortes

A escolha de cada parte da ave atende a finalidades nutricionais específicas no cotidiano:

Peito: corte mais magro disponível, apresentando teor calórico reduzido e concentração máxima de proteína pura por porção.

Coxa e sobrecoxa: trazem fibras musculares mais escuras com o dobro de ferro e zinco na comparação com as carnes brancas.

Moela e miúdos: opções de baixo custo que concentram ferro biodisponível, colágeno natural e pouquíssima gordura residual.

O cuidado no manuseio doméstico é fundamental para garantir a segurança alimentar. Lavar o frango cru na torneira espalha bactérias perigosas, como Salmonella e Campylobacter, por pias, bancadas e utensílios próximos por meio de gotículas invisíveis. Apenas o cozimento térmico completo, atingindo temperaturas internas superiores a 74 graus centígrados, medidos com termômetro alimentar na parte mais espessa da carne, elimina micro-organismos prejudiciais à saúde humana.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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