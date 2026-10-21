Veja quais são os riscos de comprar remédios clandestinos pela internet

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe expressamente a circulação de fórmulas sem registro oficial. - (crédito: Magnifi)

A Polícia Federal deflagrou a Operação Efeito Colateral para desarticular esquemas criminosos de venda de remédios clandestinos pela internet no Brasil, com o cumprimento de mandados em Salvador, Feira de Santana, Rio de Janeiro e Brasília. A ofensiva policial cumpriu mandados de busca e apreensão, determinou o sequestro de R$ 3,5 milhões em bens como imóveis e veículos, e garantiu o bloqueio judicial de R$ 35 milhões em patrimônio dos investigados. A organização criminosa utilizava redes sociais e aplicativos de mensagens para distribuir produtos sem procedência garantida.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe expressamente a circulação de fórmulas sem registro oficial. Os fraudadores divulgam promessas milagrosas de emagrecimento rápido e aumento de massa muscular para atrair compradores desavisados. As encomendas chegam aos clientes por serviços postais em embalagens disfarçadas, criadas para driblar fiscalizações rotineiras.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Perigos reais da ausência de regulação sanitária

O consumo de substâncias proibidas expõe o corpo humano a compostos químicos desconhecidos. Fabricantes clandestinos operam sem qualquer controle de qualidade ou condições mínimas de higiene, misturando impurezas tóxicas aos frascos. A dosagem real quase nunca coincide com a informação impressa no rótulo falso.

A ingestão desses produtos gera quadros clínicos graves:

intoxicações agudas decorrentes de substâncias químicas industriais não declaradas;

sobrecarga destrutiva nas funções do fígado e dos rins;

arritmias cardíacas severas associadas ao aumento descontrolado da pressão arterial;

agravamento de enfermidades preexistentes em razão da total ineficácia da fórmula consumida.

Fármacos regulares passam por testes prolongados antes de chegarem aos consumidores nas drogarias. As versões comercializadas no mercado paralelo dispensam critérios de esterilização e mascaram substâncias vetadas. Usuários enfrentam crises repentinas pouco tempo depois do início do uso, sobrecarregando atendimentos de urgência hospitalar.

Cuidados essenciais na compra de remédios online

O comércio farmacêutico digital precisa cumprir exigências estritas em todo o território nacional. Estabelecimentos autorizados exibem a licença de funcionamento sanitário na página inicial e mantêm contato direto com o responsável técnico de plantão. Remédios sob controle especial exigem sempre a retenção física ou a validação eletrônica da receita.

Valores muito abaixo da média de mercado sinalizam perigo imediato de falsificação. Vendedores irregulares utilizam perfis descartáveis na web e solicitam depósitos bancários em nome de terceiros para ocultar o rastro do dinheiro. Plataformas seguras jamais vendem produtos de uso restrito sem exigir a devida documentação médica.

O portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária oferece uma base pública de dados para consulta imediata de registros válidos. O consumidor pesquisa o nome comercial da substância e confirma a autorização governamental antes de efetuar o pagamento. Denúncias sobre estabelecimentos suspeitos podem ser encaminhadas diretamente aos órgãos de vigilância municipais e estaduais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.