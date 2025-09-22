Anvisa proíbe a venda de marcas de whey, chá verde, cúrcuma e creatina

A Agência Nacional de Vigilâcia Sanitária (Anvisa) suspendeu a produção, comercialização, distribuição, uso e propaganda de algumas marcas de chá verde, cúrcuma, creatina e whey. Os suplementos alimentares foram classificados como irregulares e fabricados clandestinamente.
Lotes de whey e creatina das marcas Creatine Powder 100% Pure (embalagem 1kg), Muscle Supp Suplementos, Whey Gourmet (embalagem 900g) e Nitro Way 3W (embalagem 1,8kg) foram apreendidos durante operação em Americana (SP). De acordo com a agência, as embalagens dos produtos apresentam rótulos falsos, com informações de empresas que não são as responsáveis pela produção de cada um deles. O ato é considerado como falsificação ou produção clandestina.
A ação apreendeu também cápsulas de 500mg de Cúrcuma, Chá Verde (Extrato Seco de Camellia Sinensis) e Centella Asiática fabricados pela Verde Flora Produtos Naturais Ltda. Segundo o órgão, os suplementos foram anunciados e vendidos sem os devidos registros.
"Os suplementos estavam sendo anunciados e vendidos sem registro, notificação ou cadastro na Agência. Em agosto, uma operação conjunta da Anvisa com a Vigilância Sanitária (Visa) local de Itapemirim (ES) já havia interditado um galpão da empresa que servia para produzir os suplementos de forma clandestina", escreveu a agência, em comunicado.
A reportagem não conseguiu contato com as empresas citadas pela Anvisa.
