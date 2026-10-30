Raro meteorito marciano ajuda na exploração do Planeta Vermelho

Amostras de Teghaza 001, um meteorito marciano de 4,1 bilhões de anos - (crédito: Universidade do Novo México/Divulgação )

Cientistas identificaram um raro meteorito marciano de 4,1 bilhões de anos, que fornece novas evidências de que o Planeta Vermelho pode ter tido, em algum momento, um ambiente mais úmido, semelhante ao da Terra. O material foi descrito na revista Science e, segundo os autores, "oferece uma visão sem precedentes da história geológica mais antiga de Marte, que pode ajudar a orientar a futura exploração do planeta".

O cientista Carl Agee, diretor e curador do Instituto de Meteorítica (IOM) da Universidade do Novo México, estuda há muito tempo a origem e a evolução dos interiores planetários e sua diferenciação. Após receber amostras de meteoritos recuperadas do Deserto do Saara, ele começou a examinar uma delas, agora conhecida como Teghaza 001 (Teg 001), e reconheceu características texturais, mineralógicas e composicionais incomuns, não tipicamente observadas em meteoritos marcianos.

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A experiência de Agee ao analisar e notar algo incomum nesta amostra levou a uma investigação científica mais aprofundada para desvendar o mistério. Utilizando a microssonda eletrônica e recursos de análise de isótopos de oxigênio, os cientistas examinaram o meteorito mais detalhadamente e identificaram características que o diferenciavam de espécimes estudados anteriormente, incluindo altos níveis de óxido de manganês, um subproduto comum da vida microbiana.

Robôs

"Percebi que este era um pouco parecido com o Black Beauty, não exatamente, mas tinha semelhanças nos valores de isótopos de oxigênio", disse Agee, que achou que este meteorito poderia ser algo especial. "Examinei-o microscopicamente e encontrei domínios com altos níveis de óxido de manganês, um composto que os robôs exploradores estão procurando em Marte como indicador de ambientes propícios à vida."

Ao contrário da maioria dos meteoritos marcianos, que se formaram há centenas de milhões de anos, o Teg 001 data dos estágios iniciais da formação do planeta. Sua composição consiste em um único tipo de rocha, diferentemente de outros corpos celestes vindos de Marte mais conhecidos, como o Black Beauty, oferecendo uma visão única de Marte e uma rara oportunidade de estudar a crosta antiga do planeta e sua evolução geológica.

Uma das descobertas mais significativas é a evidência de que o meteorito interagiu com fluidos na superfície de Marte bilhões de anos atrás. A composição incomum de isótopos de oxigênio e os minerais alterados sugerem que, no início da vida, o planeta experimentou condições ambientais drasticamente diferentes das de hoje. As descobertas corroboram teorias desenvolvidas ao longo das décadas de que Marte já teve um ambiente mais quente, úmido e geologicamente mais dinâmico.



