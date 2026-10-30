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Meteorito raro

Raro meteorito marciano ajuda na exploração do Planeta Vermelho

Material foi descrito na revista Science e, segundo os autores, "oferece uma visão sem precedentes da história geológica mais antiga de Marte, que pode ajudar a orientar a futura exploração do planeta"

Amostras de Teghaza 001, um meteorito marciano de 4,1 bilhões de anos - (crédito: Universidade do Novo México/Divulgação )
Amostras de Teghaza 001, um meteorito marciano de 4,1 bilhões de anos - (crédito: Universidade do Novo México/Divulgação )

Cientistas identificaram um raro meteorito marciano de 4,1 bilhões de anos, que fornece novas evidências de que o Planeta Vermelho pode ter tido, em algum momento, um ambiente mais úmido, semelhante ao da Terra. O material foi descrito na revista Science e, segundo os autores, "oferece uma visão sem precedentes da história geológica mais antiga de Marte, que pode ajudar a orientar a futura exploração do planeta".

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O cientista Carl Agee, diretor e curador do Instituto de Meteorítica (IOM) da Universidade do Novo México, estuda há muito tempo a origem e a evolução dos interiores planetários e sua diferenciação. Após receber amostras de meteoritos recuperadas do Deserto do Saara, ele começou a examinar uma delas, agora conhecida como Teghaza 001 (Teg 001), e reconheceu características texturais, mineralógicas e composicionais incomuns, não tipicamente observadas em meteoritos marcianos.

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A experiência de Agee ao analisar e notar algo incomum nesta amostra levou a uma investigação científica mais aprofundada para desvendar o mistério. Utilizando a microssonda eletrônica e recursos de análise de isótopos de oxigênio, os cientistas examinaram o meteorito mais detalhadamente e identificaram características que o diferenciavam de espécimes estudados anteriormente, incluindo altos níveis de óxido de manganês, um subproduto comum da vida microbiana.

Robôs

"Percebi que este era um pouco parecido com o Black Beauty, não exatamente, mas tinha semelhanças nos valores de isótopos de oxigênio", disse Agee, que achou que este meteorito poderia ser algo especial. "Examinei-o microscopicamente e encontrei domínios com altos níveis de óxido de manganês, um composto que os robôs exploradores estão procurando em Marte como indicador de ambientes propícios à vida."

Ao contrário da maioria dos meteoritos marcianos, que se formaram há centenas de milhões de anos, o Teg 001 data dos estágios iniciais da formação do planeta. Sua composição consiste em um único tipo de rocha, diferentemente de outros corpos celestes vindos de Marte mais conhecidos, como o Black Beauty, oferecendo uma visão única de Marte e uma rara oportunidade de estudar a crosta antiga do planeta e sua evolução geológica.

Uma das descobertas mais significativas é a evidência de que o meteorito interagiu com fluidos na superfície de Marte bilhões de anos atrás. A composição incomum de isótopos de oxigênio e os minerais alterados sugerem que, no início da vida, o planeta experimentou condições ambientais drasticamente diferentes das de hoje. As descobertas corroboram teorias desenvolvidas ao longo das décadas de que Marte já teve um ambiente mais quente, úmido e geologicamente mais dinâmico.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/10/2026 05:05
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