COP31 tem impasse sobre financiamento para países vulneráveis

A 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31) começou nesta segunda (9/11) em Antália, na Turquia, com o desafio de avançar nas negociações sobre financiamento climático, adaptação e transição energética. Em meio a temperaturas globais próximas de níveis recordes, representantes de 194 países participam do encontro, que segue até 20 de novembro e marca a transferência da presidência brasileira da COP30, realizada em Belém (PA), para a Turquia, que dividirá a condução dos trabalhos com a Austrália.

Na abertura da COP31, o presidente da conferência e ministro do Meio Ambiente, Urbanização e Mudança do Clima turco, Murat Kurum destacou que guerras, tensões geopolíticas, insegurança energética e alimentar, endividamento, pressões no custo de vida e eventos climáticos extremos (como o El Niño recorde e o aquecimento acelerado do planeta) estão interligados e se potencializam mutuamente.

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Em seu discurso, Karum disse que conflitos, endividamento, pressões sobre o custo de vida e eventos climáticos extremos afetam não apenas as populações mais vulneráveis, mas também a produção de alimento: "Cada crise agrava as demais. E a fragilidade econômica afeta a capacidade das sociedades de resistir a choques"

Além da insegurança energética e alimentar, está entre os principais desafios da conferência, o financiamento climático permanece como um dos pontos mais sensíveis das negociações. Países em desenvolvimento cobram garantias de que as nações mais ricas cumprirão os compromissos de apoio financeiro, sobretudo para ações de adaptação aos efeitos do aquecimento global e recuperação de áreas atingidas por desastres.

A inclusão do tema na agenda provocou divergências entre as delegações. Propostas apresentadas pelo grupo africano receberam apoio de países em desenvolvimento, mas enfrentaram resistência da União Europeia e do Canadá. O impasse evidencia a dificuldade de ampliar os recursos destinados às nações mais vulneráveis, que sofrem os efeitos mais severos da crise climática, embora tenham contribuído menos para as emissões históricas.

As discussões também envolvem a definição de indicadores para a meta global de adaptação, os mecanismos de transição justa e o programa de trabalho sobre mitigação. Os países buscam estabelecer caminhos para cumprir os compromissos internacionais de financiamento de US$ 300 bilhões e US$ 1,3 trilhão, além de ampliar os investimentos em ações climáticas.

Sob aplausos

Andre Corea do Lago (C, em cima), presidente da COP30, e Ana Toni, CEO da COP30 (D, em cima), na entrega do prêmio Fossil of the Day durante a Conferência do Clima COP31 na Antália (foto: Ozan Kose/AFP)

Integrante da delegação brasileira, a ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva foi recebida com aplausos e ovacionada na abertura do primeiro dia da conferência. Marina, que teve sua trajetória ambiental reconhecida em meio à transição de comando após a COP30 em Belém, voltou a defender o protagonismo do Brasil nas discussões ambientais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve chegar à Antália na madrugada desta terça (10/11), acompanhado de ministros e parlamentares. Nos dias 10 e 11, participará da Cúpula de Líderes, de uma reunião sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) e de um encontro com representantes da sociedade civil brasileira e internacional.

A programação inclui, ainda, uma reunião bilateral com o presidente turco, Recep Tayyip Erdoan, para discutir possibilidades de cooperação técnica e os conflitos geopolíticos recentes, que também repercutem sobre a segurança energética global. A mudança de comando da conferência foi oficializada pelo embaixador André Aranha Corrêa do Lago, que presidiu a COP30, ao ministro turco do Meio Ambiente, Murat Kurum. Pelo novo modelo de gestão, a Turquia assume a presidência oficial e a Agenda de Ação, enquanto a Austrália, representada pelo ministro Chris Bowen, ficará responsável pela condução das negociações formais entre os países.

A atuação brasileira recebeu reconhecimento já no primeiro dia da conferência. O país foi contemplado com o prêmio Raio do Dia, concedido pela Climate Action Network International (CAN), rede que reúne mais de mil organizações não governamentais. A premiação destacou a apresentação dos Mapas do Caminho para combater o desmatamento e promover o abandono dos combustíveis fósseis, classificando a iniciativa como um "bem-vindo raio de sol proveniente do Brasil".

Reconhecimento

Também nesta segunda-feira, a Noruega anunciou um novo aporte de R$ 350 milhões para o Fundo Amazônia. A ministra do Clima e Meio Ambiente do país, Sigrun Aasland, afirmou que o repasse reconhece os resultados brasileiros no combate ao desmatamento. Dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes) mostram que, entre agosto de 2025 e julho de 2026, a área desmatada na Amazônia caiu para 3.335 km², o menor índice em 38 anos. No Cerrado, a perda de vegetação foi de 5.516 km², o menor registro em 25 anos.

O reconhecimento às iniciativas brasileiras ocorre em meio ao agravamento dos indicadores climáticos globais. Na abertura da COP31, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) alertou que 2026 está entre os quatro anos mais quentes já registrados. Entre janeiro e setembro, a temperatura média da superfície terrestre ficou cerca de 1,47°C acima dos níveis pré-industriais. O resultado está associado ao acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera e à influência de um forte fenômeno El Niño.

Os impactos da crise também atingem a saúde pública. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou que as mudanças climáticas favorecem surtos de doenças, interrompem serviços essenciais e colocam profissionais de saúde em risco. Ele defendeu investimentos em sistemas preparados para enfrentar os efeitos do aquecimento global. "Investir hoje em sistemas de saúde preparados para o clima salvará milhões de vidas amanhã", declarou.

Estagiária sob a supervisão de Marcelo Abreu

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