Substâncias químicas presentes em embalagens de alimentos, cosméticos, brinquedos, roupas e utensílios domésticos podem interferir no funcionamento dos hormônios e provocar consequências para a saúde desde a fase intrauterina, alerta um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Divulgado ontem, o documento reúne mais de uma década de evidências científicas sobre os chamados desreguladores endócrinos e alerta para os riscos à população e ao meio ambiente.

Esses compostos são capazes de interferir no sistema endócrino, responsável pela produção e regulação dos hormônios que controlam funções fundamentais do organismo, como crescimento, desenvolvimento, reprodução e metabolismo "Os hormônios são mensageiros químicos que regulam funções essenciais do organismo, como crescimento, metabolismo, fertilidade e desenvolvimento do cérebro. Os desreguladores endócrinos são substâncias que podem imitar, bloquear ou interferir na ação desses hormônios", explica Joao Lucas Altoe Franco, coordenador da Pediatria do Hospital Brasília Águas Claras, da Rede Américas. "Algumas dessas substâncias podem provocar alterações mesmo em baixas doses, especialmente durante a gestação e a infância."

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A exposição pode ocorrer pela alimentação, água, ar, poeira doméstica e por contato direto com produtos de consumo. Entre as substâncias investigadas estão os bisfenóis e os ftalatos, encontrados em determinados plásticos e brinquedos; os PFAS, conhecidos como substâncias per e polifluoroalquiladas, presentes em alguns tipos de embalagens de alimentos, tecidos e móveis; e os parabenos, utilizados como conservantes em produtos de higiene e cuidados pessoais.

Segundo o relatório, pesquisas associam a exposição a esses compostos à redução da qualidade dos espermatozoides, alterações nos níveis de hormônios reprodutivos e problemas que afetam a saúde feminina, como endometriose e síndrome dos ovários policísticos. Também há evidências de interferência nos mecanismos que regulam o metabolismo, o que pode contribuir para obesidade, diabetes tipo 2 e doenças hepáticas.

Maturação

Uma das preocupações destacadas no relatório é a vulnerabilidade das crianças. Os hormônios desempenham papel essencial no crescimento, na formação do cérebro e na maturação sexual. Além disso, em relação ao peso corporal, meninas e meninos podem receber doses proporcionalmente maiores dessas substâncias porque comem, bebem e respiram mais do que os adultos.

A exposição pode começar ainda durante a gestação. Pesquisadores já identificaram desreguladores endócrinos no leite materno e no sangue do cordão umbilical, evidências de que esses compostos podem alcançar o organismo desde os primeiros estágios do desenvolvimento. Para Sheila Aggarwal-Khan, diretora da divisão de Indústria e Economia do Pnuma, as pesquisas acumuladas nos últimos anos ampliaram o conhecimento sobre os efeitos dessas substâncias. “Agora temos mais de uma década de novas evidências mostrando como esses produtos químicos podem prejudicar as pessoas e o meio ambiente”, afirma.

No relatório conjunto da OMS e do Pnuma, os pesquisadores também destacam possíveis efeitos sobre o desenvolvimento e o funcionamento do sistema imunológico. Estudos identificaram associações com asma, alergias e algumas doenças autoimunes, reforçando essa relação. Além disso, “a saúde cardiovascular e renal estão entre as áreas que começam a despertar preocupação”, diz o documento.

A relação com o câncer também foi abordada no relatório, que destaca evidências relacionando determinados desreguladores endócrinos a alguns tumores hormônio-dependentes. “Embora a incidência de doenças associadas à exposição tenha aumentado, ainda é difícil determinar exatamente quanto desse crescimento pode ser atribuído aos compostos químicos”, ressaltam os autores.

Consumidor

Os consumidores podem reduzir parte da exposição com algumas mudanças de hábito. O documento recomenda dar preferência a recipientes de vidro ou aço inoxidável para armazenar e aquecer alimentos, verificar a composição dos produtos de higiene e evitar tratamentos químicos desnecessários em tecidos e móveis. A ventilação regular dos ambientes também pode ajudar a diminuir a concentração de substâncias presentes em móveis e equipamentos eletrônicos.

Porém, Sheila Aggarwal-Khan, ressalta que as escolhas individuais não resolvem o problema. “Por si só, elas não podem eliminar a exposição”, afirma. Para o Pnuma a responsabilidade central deve ser compartilhada por governos e fabricantes, com regras mais rigorosas para garantir que produtos seguros cheguem ao consumidor.

“Proteger a saúde significa evitar exposições prejudiciais antes que elas ocorram”, ressalta Bruce Gordon, do Departamento de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da OMS. “As crescentes evidências sobre produtos químicos desreguladores endócrinos destacam a importância de identificar riscos precocemente, fortalecer o monitoramento científico e garantir que os produtos químicos usados em produtos do dia a dia sejam seguros, especialmente para mulheres grávidas, crianças e gerações futuras.”

Três perguntas para

Joao Lucas Altoe Franco, coordenador da pediatria do Hospital Brasília Águas Claras, da Rede Américas

Por que fetos e crianças são mais vulneráveis aos desreguladores endócrinos?

A exposição pode começar antes mesmo do nascimento. Algumas dessas substâncias já foram identificadas no sangue do cordão umbilical e no leite materno, demonstrando que o contato pode ocorrer desde as primeiras fases da vida. Durante a gestação e os primeiros anos, os órgãos estão em formação e amadurecimento. O cérebro, por exemplo, depende de uma regulação hormonal muito precisa para se desenvolver adequadamente. Uma interferência nesse período pode ter consequências que persistem por muitos anos e, em algumas situações, podem ser permanentes.

O que os estudos evidenciam sobre a exposição precoce?

Estudos associam a exposição precoce a determinadas substâncias a alterações do desenvolvimento neurológico, da aprendizagem e do comportamento. Também existem associações com alterações na formação do sistema reprodutor masculino, incluindo a criptorquidia, condição em que um ou ambos os testículos não descem adequadamente para a bolsa escrotal. Isso não significa que toda criança exposta desenvolverá algum problema, mas mostra por que a gestação e a primeira infância merecem atenção especial. Vale esclarecer também que a presença dessas substâncias no leite materno não é motivo para interromper a amamentação. As evidências disponíveis indicam que seus benefícios continuam superando os possíveis riscos dessa exposição na maioria das situações.

Como podemos reduzir a exposição no dia a dia?

É praticamente impossível eliminar completamente o contato com essas substâncias, porque elas estão presentes em diferentes produtos e no ambiente. Mas algumas medidas podem ajudar a reduzir a exposição, como preferir alimentos frescos ou minimamente processados; sempre que possível, utilizar recipientes de vidro ou aço inoxidável para guardar alimentos; evitar aquecê-los em recipientes plásticos. No caso de cosméticos e produtos de higiene, dar preferência, quando possível, a produtos sem fragrâncias e evitar o uso desnecessário de produtos antibacterianos com triclosan. É importante atenção com o bisfenol A: a ausência do composto não significa necessariamente a de outras substâncias com potencial de interferência hormonal. Alguns de seus substitutos, como BPS e BPF, também despertam preocupação científica. Mas não podemos colocar toda a responsabilidade sobre as famílias. Por isso, além das medidas individuais, são fundamentais a fiscalização, a regulamentação e o desenvolvimento de alternativas mais seguras pela indústria. (PO)

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