Dieta rica em gordura na gravidez enfraquece sistema imunológico

Dieta materna rica em gordura pode reprogramar o sistema imunológico do bebê, aumentando a vulnerabilidade a infecções - (crédito: Flow)

A exposição a uma dieta rica em gordura no útero ou no início da vida pode gerar uma fragilidade persistente no sistema imunológico. A constatação integra um estudo liderado por pesquisadores da Escola de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, publicado na revista Nature Immunology. Os resultados foram obtidos em testes com camundongos e confirmados em análises com humanos.

“A dieta materna e no início do período pós-natal cria um sinal ambiental que pode reprogramar de forma duradoura as células T em desenvolvimento, com potenciais consequências para a resposta às vacinas e a imunidade a infecções”, afirmou o coautor sênior do estudo, Jorge Henao-Mejia, professor de Patologia e Medicina Laboratorial.

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A obesidade infantil atua como fator de risco para mortes e quadros graves de infecções respiratórias virais, como gripe e COVID-19. O sobrepeso materno antes e durante a gestação predispõe as crianças à obesidade, cenário que motivou a equipe a investigar as causas biológicas dessa relação.

Impacto nas defesas e nas vacinas

No modelo de obesidade juvenil em camundongos, os cientistas detectaram deficiências nas células imunes que produzem anticorpos e geram proteção prolongada. Essa alteração provocou respostas vacinais mais fracas nos animais avaliados.

A investigação apontou que as células T imaturas perderam a aptidão de amadurecer em células T auxiliares foliculares (TFH), fundamentais para organizar a resposta de anticorpos. O processo gerou um aumento de células T inflamatórias decorrente da supressão do gene da enzima A20.

Paralelo em pacientes humanos

Para verificar o mecanismo em humanos, pesquisadores analisaram células imunes de cinco pacientes com uma alteração genética rara caracterizada pela perda de uma cópia do gene A20. Em comparação a pessoas com níveis normais dessa enzima, o grupo com deficiência apresentou uma redução severa de células TFH circulantes, repetindo o padrão visto nos animais.

"As descobertas revelam um período crítico no início da vida em que uma dieta rica em gordura pode reprogramar negativamente o sistema imunológico e deixar as crianças vulneráveis ??a infecções", explicou a coautora sênior Sarah Henrickson, professora assistente de Pediatria. A identificação desse gatilho aponta que um tratamento medicamentoso desenvolvido de forma adequada pode reverter essa deficiência imunológica.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.