O Brasil terá, pela primeira vez, um conjunto de diretrizes nacionais para orientar o tratamento do câncer de próstata. Elaborado por sete entidades médicas, o documento reúne recomendações que vão do diagnóstico à escolha da terapia e considera as diferenças entre os recursos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) e na rede privada. A publicação será lançada nesta terça-feira (17/11), Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.

A iniciativa busca organizar a assistência diante de um cenário em que novos medicamentos, exames e combinações terapêuticas ampliaram as possibilidades de tratamento. Ao mesmo tempo, o acesso a essas alternativas ainda depende, em grande parte, do sistema de saúde em que o paciente é atendido.

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Segundo o urologista Fernando Korkes, coordenador do Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), a falta de informações organizadas também contribui para a confusão de pacientes e profissionais na hora de decidir sobre o tratamento.

"Uma diretriz como essa é um documento de acesso público para médicos, profissionais de saúde, pacientes e familiares, construído pelos maiores especialistas do país. Ela mostra, de forma simples, quais são os tratamentos para os diversos cenários da doença e quais estão disponíveis nos diferentes sistemas de saúde", explica ao Correio.

O documento foi elaborado em conjunto com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), a Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT), a Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e Imagem Molecular (SBMN) e o Instituto Oncoguia.

Diferença de acesso

Um dos principais desafios apontados por Korkes é a desigualdade entre os pacientes atendidos pelo SUS e aqueles que têm plano de saúde. Segundo o especialista, a diferença aparece tanto na disponibilidade de medicamentos quanto no acesso a exames e procedimentos.

A cirurgia robótica e equipamentos de radioterapia mais modernos, por exemplo, estão mais amplamente disponíveis na rede privada. No SUS, a oferta varia conforme a região e a estrutura de cada hospital.

"Tem excelentes serviços no SUS e péssimos serviços na saúde suplementar, mas, como regra geral, a qualidade da cirurgia robótica e da radioterapia de melhor qualidade é mais amplamente disponível na saúde suplementar", afirma.

A diferença também aparece nos medicamentos utilizados para combater a doença. Segundo o urologista, parte dos tratamentos disponíveis na rede privada ainda não chegou ao sistema público.

Korkes cita um estudo realizado pelo grupo em parceria com pesquisadores do A.C.Camargo Cancer Center. A pesquisa identificou uma diferença de quase quatro anos na sobrevida de pacientes com o mesmo estágio da doença, associada ao acesso ou não a um plano de saúde.

"Quatro anos de diferença no tempo de vida é uma coisa muito chocante. Infelizmente, existem, sim, grandes diferenças entre o tratamento de quem está no SUS e de quem está na saúde suplementar", diz.

Rastreamento e diagnóstico

As diretrizes também estabelecem recomendações para o início da avaliação individualizada do câncer de próstata. A orientação é começar aos 40 anos para homens com mutações genéticas associadas à doença, como BRCA; aos 45 anos para aqueles com histórico familiar ou que sejam negros; e aos 50 anos para a população geral com expectativa de vida superior a dez anos.

O PSA, exame de sangue que mede o nível de uma proteína produzida pela próstata, permanece como primeira escolha para a detecção precoce. O documento estabelece 3 ng/mL como valor de referência para a tomada de decisão. O toque retal também mantém papel importante na avaliação, a critério do especialista.

No entanto, as novas recomendações das sociedades médicas diferem da orientação adotada pelo Ministério da Saúde. A Nota Técnica nº 9/2023 estabelece que o governo federal não recomenda o rastreamento populacional do câncer de próstata, ou seja, a realização sistemática de exames em homens sem sintomas.

Para quem procura espontaneamente os exames de PSA e toque retal, o ministério orienta que médicos discutam os possíveis benefícios e riscos antes da decisão. A nota também prevê a investigação de homens com elevado risco de desenvolver tumores significativos e daqueles que apresentam sintomas.

Procurado pelo Correio, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) informou que não tem recomendações específicas para homens com mutações genéticas associadas à doença ou outros grupos de maior risco. O instituto ressaltou que não participou da elaboração das novas diretrizes nem teve acesso ao documento e, por isso, não emitiu posicionamento sobre as recomendações das sociedades médicas. Segundo o Inca, o Ministério da Saúde mantém a orientação prevista na nota técnica de 2023..

Vigilância ativa evita tratamentos desnecessários

Outro destaque das diretrizes é a recomendação da vigilância ativa para pacientes com tumores de baixo risco. A estratégia consiste em acompanhar a evolução da doença por meio de exames periódicos, sem recorrer imediatamente à cirurgia, à radioterapia ou a medicamentos.

Korkes explica que a medida não significa deixar o câncer sem tratamento, mas evitar intervenções que podem trazer mais prejuízos do que benefícios ao paciente.

"Vigilância ativa é uma forma de tratamento, não é abandono. Se entendemos que o câncer é pequeno, de crescimento lento, e que pode levar 15 ou 20 anos para crescer, uma cirurgia pode trazer muito mais problemas do que simplesmente acompanhar esse paciente com exames periódicos", afirma.

Segundo o médico, ao longo de dez anos, cerca de metade dos pacientes em vigilância ativa pode precisar mudar de estratégia e iniciar algum tratamento. A outra metade pode permanecer sem necessidade de intervenção.

A diretriz também incorpora recomendações sobre exames de imagem, testes genéticos e tratamentos para casos avançados. Entre as tecnologias citadas está o PET-PSMA, exame que auxilia na localização de células cancerígenas e pode contribuir para a definição da conduta médica.

Atualmente, porém, o exame não está incorporado ao SUS nem ao rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Na rede privada, pode ser oferecido em situações específicas. Para pacientes do sistema público, existem alternativas de investigação por tomografia, ressonância e cintilografia óssea.

Para Korkes, a publicação das diretrizes é também uma tentativa de reduzir as diferenças na assistência dentro do próprio SUS. O documento foi elaborado por especialistas de diferentes regiões e áreas médicas, com o objetivo de estabelecer parâmetros comuns para o atendimento.

"Quando conseguimos padronizar os tratamentos, fazemos com que a assistência seja cada vez mais homogênea ao longo do país", avalia.