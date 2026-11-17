Os resultados apontaram que a ausência do fio dental esteve associada a um risco relativo 36% maior de sangramento gengival - (crédito: Freepik)

Mais da metade dos adultos acompanhados por uma pesquisa brasileira nunca utilizou fio dental ao longo de dez anos. Levantamento, realizado com 260 pessoas de Sobral, no Ceará, entre 2012 e 2022, identificou que 53,8% dos participantes não adotaram o hábito durante o período. Outros 25,4% utilizaram o produto de forma esporádica, enquanto apenas 20,8% mantiveram o uso regular.

Publicado em outubro de 2026 na revista científica International Journal of Dental Hygiene, o estudo foi conduzido por pesquisadores das universidades federais do Ceará (UFC) e do Rio Grande do Norte (UFRN). Os resultados apontaram que a ausência do fio dental esteve associada a um risco relativo 36% maior de sangramento gengival, 32% maior de acúmulo de cálculo dentário, conhecido como tártaro, e 7% maior de perda dentária.

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Os pesquisadores também observaram maior prevalência de cáries, sangramento gengival e acúmulo de tártaro entre os participantes que não utilizaram fio dental em 2022. Para chegar aos resultados, a equipe considerou fatores como sexo, renda familiar e frequência de escovação.

Apesar das associações identificadas, os autores ressaltam que o estudo não comprova uma relação direta de causa e efeito. A falta do fio dental, portanto, não pode ser apontada isoladamente como responsável pelos problemas bucais observados.

Escovação não substitui o fio dental

A dificuldade de incorporar o fio dental à rotina tem diferentes explicações. Para o cirurgião-dentista e ortodontista Alberto Rodrigues de Sousa Jr., parte da população ainda associa o produto apenas à retirada de restos de alimentos presos entre os dentes e desconhece sua função na remoção da placa bacteriana.

“A falsa sensação de limpeza proporcionada pela escovação leva à ideia de que ela, por si só, é suficiente para manter a saúde bucal”, explica ao Correio.

A escova não consegue alcançar adequadamente todas as superfícies dos dentes, principalmente as regiões de contato entre eles. Nesses espaços, a placa bacteriana pode se acumular e favorecer o desenvolvimento de cáries e inflamações na gengiva.

Segundo o especialista, a correria do dia a dia, o cansaço e a falta de uma rotina de higiene também dificultam a adoção do hábito. O receio de provocar sangramento é outro motivo que leva algumas pessoas a abandonar o fio dental.

O problema é que o sangramento pode indicar inflamação gengival. A gengivite, uma das condições associadas ao acúmulo de placa bacteriana, costuma provocar vermelhidão, inchaço e sangramento. Sem os cuidados necessários, a inflamação pode evoluir para periodontite, doença que compromete os tecidos responsáveis pela sustentação dos dentes e pode levar à perda dentária.

Dados do levantamento SB Brasil 2023, do Ministério da Saúde, também mostram a presença desses problemas entre adultos no Distrito Federal. Na faixa etária de 35 a 44 anos, 54,85% dos participantes examinados em Brasília apresentavam cálculo dentário, enquanto 36,3% tinham sangramento gengival. O levantamento também identificou bolsas periodontais rasas em 12,78% e profundas em 6,46% dos examinados.

Embora não investigue especificamente a frequência de uso do fio dental, a pesquisa oferece um panorama das condições de saúde bucal da população adulta na capital.

Sangramento não é motivo para abandonar o hábito

O sangramento durante a passagem do fio dental não deve ser considerado normal nem motivo para interromper a limpeza. De acordo com Alberto Rodrigues, o sintoma geralmente indica um processo inflamatório que precisa ser avaliado por um dentista.

“Em uma gengiva saudável, seu uso correto e delicado não deve provocar sangramento”, afirma.

O especialista recomenda manter a higiene interdental diariamente, mesmo diante do sintoma, e procurar atendimento odontológico para identificar a causa e receber orientação adequada. A persistência da inflamação pode comprometer a saúde da gengiva e dos tecidos que sustentam os dentes.

A frequência também faz diferença. O uso esporádico permite que a placa bacteriana permaneça por mais tempo nas regiões entre os dentes, aumentando a possibilidade de inflamação. Por isso, a recomendação é incorporar a limpeza à rotina, em vez de utilizá-la apenas quando algum alimento fica preso ou antes de uma consulta odontológica.

Como usar o fio dental corretamente

A recomendação geral é utilizar fio dental pelo menos uma vez ao dia, associado à escovação com creme dental fluoretado. A técnica, porém, é importante para evitar ferimentos e garantir a remoção da placa.

O fio deve passar delicadamente entre os dentes, sem movimentos bruscos contra a gengiva. Em seguida, deve contornar a lateral de cada dente, formando um movimento semelhante à letra C, e deslizar suavemente para remover os resíduos acumulados.

Entre os erros mais comuns estão aplicar força excessiva, fazer apenas movimentos de vai e vem e utilizar o mesmo trecho do fio em toda a boca. Também é importante não esquecer os últimos dentes.

Pessoas que usam aparelho ortodôntico, têm dentes muito próximos ou utilizam próteses podem precisar de recursos auxiliares, como passa-fio e escovas interdentais. A escolha depende das características de cada caso e deve ser orientada por um dentista.

Para Alberto Rodrigues, a regularidade é o principal cuidado. Mais do que ter o produto em casa, é necessário incorporá-lo à higiene diária e utilizar a técnica adequada para preservar a saúde dos dentes e da gengiva.