Localizado na lateral do rosto, na região da mandíbula, o masseter é um dos principais músculos responsáveis pela mastigação - (crédito: Freepik)

Conhecida principalmente pelo uso estético no combate às rugas e linhas de expressão, a toxina botulínica ganhou uma nova indicação terapêutica no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do Botox para tratar a hipertrofia benigna do músculo masseter em adultos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (16/11).

Localizado na lateral do rosto, na região da mandíbula, o masseter é um dos principais músculos responsáveis pela mastigação. Quando apresenta aumento excessivo de volume, pode deixar a parte inferior da face mais larga e alterar o contorno facial. Essa condição é chamada de hipertrofia benigna do masseter.

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A nova indicação contempla casos de proeminência acentuada ou muito acentuada do músculo. Embora não represente risco à vida, a condição pode provocar repercussões funcionais e estéticas, com impacto na qualidade de vida e na autopercepção dos pacientes.

Estudo avaliou 377 pessoas

A aprovação teve como base um ensaio clínico de fase 3 com 377 participantes. No estudo, 51,2% das pessoas tratadas com Botox apresentaram melhora de pelo menos dois graus na escala utilizada para avaliar a proeminência do masseter. Entre os participantes que receberam placebo, o índice foi de 2,2%.

A toxina botulínica tipo A age bloqueando temporariamente a liberação de acetilcolina nas terminações nervosas. Esse mecanismo reduz a contração da musculatura na região em que o medicamento é aplicado.

Vale ressaltar que essa nova indicação não se refere ao tratamento do bruxismo, condição caracterizada pelo apertamento ou ranger dos dentes. A aprovação da Anvisa trata especificamente da hipertrofia benigna do masseter, ou seja, do aumento do volume desse músculo.

Além disso, o Botox já tem outras indicações terapêuticas aprovadas no Brasil, incluindo tratamentos de condições neurológicas e musculares, além do uso estético. Com a decisão, o medicamento passa a contar com mais uma aplicação autorizada no país.