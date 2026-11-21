A vacina contra o herpes-zóster exige duas doses e reduz em até 97% o risco da doença em pessoas de 50 a 69 anos - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O vírus responsável pela catapora pode permanecer adormecido no organismo por décadas e voltar a se manifestar na forma de uma doença dolorosa, capaz de provocar complicações prolongadas e até comprometer a visão. Trata-se do herpes-zóster, popularmente conhecido como cobreiro, que poderá passar a integrar a lista de doenças prevenidas por vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta avançou no Senado, com previsão de atendimento a pessoas a partir dos 50 anos e adultos com o sistema imunológico comprometido.

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) confirmou, em 11 de novembro, a aprovação definitiva do substitutivo ao Projeto de Lei (PL) 4.426/2025, apresentado pela senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) e relatado por Damares Alves (Republicanos-DF). A medida pretende ampliar o acesso à imunização de grupos mais vulneráveis à doença, cuja vacina ainda não faz parte do calendário nacional da rede pública.

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Embora o herpes-zóster possa surgir em qualquer fase da vida, sua incidência aumenta com o envelhecimento e com a redução da capacidade de defesa do organismo. Segundo o dermatologista Wesley Ferreira, ouvido pelo Correio, a doença ocorre quando o vírus responsável pela catapora, varicela-zóster (VVZ), adquirida geralmente na infância, volta à atividade após permanecer inativo no sistema nervoso.

"O herpes-zóster é a reativação do mesmo vírus que causa a catapora."

Isso significa que a recuperação da catapora não representa a eliminação completa do agente infeccioso. Mesmo depois do desaparecimento das lesões, o vírus permanece alojado próximo aos nervos e pode voltar a se multiplicar quando o sistema imunológico perde parte de sua capacidade de controlá-lo.

Essa característica explica por que o cobreiro costuma provocar manifestações concentradas em uma região específica do corpo. Diferentemente das lesões espalhadas que caracterizam a catapora, as erupções do herpes-zóster geralmente acompanham o trajeto de um nervo e aparecem apenas de um lado da pele.

Como reconhecer os sintomas e quem corre mais risco

As primeiras manifestações nem sempre são visíveis. Antes do aparecimento das lesões, o paciente pode sentir queimação, formigamento ou pontadas em uma área delimitada, sintomas que frequentemente antecedem em alguns dias o surgimento de pequenas bolhas agrupadas.

A evolução do quadro exige atenção porque o início rápido do tratamento pode diminuir a intensidade dos sintomas e o tempo de recuperação. Ferreira explica que os medicamentos antivirais apresentam melhores resultados quando administrados nas primeiras 72 horas após o aparecimento das lesões.

Por isso, reconhecer as alterações na pele e procurar atendimento médico precocemente pode fazer diferença, sobretudo entre pacientes com maior risco de complicações.

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A idade é um dos principais fatores associados à doença, mas não é o único. Pessoas que passaram por transplantes, realizam quimioterapia ou utilizam medicamentos imunossupressores também apresentam maior vulnerabilidade, uma vez que suas defesas estão reduzidas.

O especialista ressalta que o herpes-zóster não é exclusivo da população idosa e que indivíduos mais jovens também podem desenvolver a infecção.

"Uma pessoa jovem e saudável pode ter herpes-zóster, embora o risco aumente a partir dos 50 anos, à medida que a resposta imunológica ao vírus diminui."

Além de favorecer a reativação do vírus, o envelhecimento pode dificultar a recuperação. Quanto maior a idade, maior a possibilidade de que os sintomas dolorosos permaneçam mesmo depois da cicatrização das feridas.

Uma das complicações mais preocupantes é a neuralgia pós-herpética, condição em que a dor persiste ao longo do nervo atingido, podendo durar meses ou até anos. O problema pode ocorrer mesmo quando o paciente recebe o tratamento adequado, prejudicando o sono, a autonomia e a realização de atividades cotidianas.

Em pessoas imunocomprometidas, também existe maior possibilidade de manifestações extensas e graves, que exigem acompanhamento médico mais rigoroso.

Outro sinal de alerta é o surgimento de lesões próximas à região dos olhos. A presença de bolhas no nariz, dor ocular ou alterações na visão exige avaliação imediata, devido ao risco de comprometimento ocular.

"Lesões perto do olho ou no nariz, dor ocular ou alteração da visão exigem avaliação urgente, porque o zóster pode comprometer a visão", adverte o dermatologista.

Vacina pode evitar a doença e suas complicações

A imunização contra o herpes-zóster busca fortalecer a resposta do sistema imunológico ao vírus que permanece no organismo após a catapora. Para isso, a vacina utiliza uma proteína viral capaz de estimular as defesas e reduzir o risco de reativação.

Atualmente, o imunizante disponível no Brasil é indicado para pessoas com 50 anos ou mais e para adultos a partir dos 18 anos que apresentem risco aumentado de desenvolver a doença, especialmente aqueles com comprometimento imunológico.

O esquema recomendado pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) prevê duas aplicações, geralmente separadas por um intervalo de dois meses. A vacinação também pode beneficiar pessoas que já tiveram herpes-zóster, uma vez que episódios anteriores não impedem uma nova manifestação.

Ferreira destaca que o histórico da doença não elimina a necessidade de avaliar a proteção por meio da vacina: "Quem já teve cobreiro também pode se beneficiar, porque a doença pode voltar."

Os resultados dos estudos clínicos apresentados pelo especialista apontam elevada proteção entre pessoas com o sistema imunológico preservado. Na faixa etária de 50 a 69 anos, a eficácia contra o herpes-zóster chegou a 97%, enquanto entre os participantes com 70 anos ou mais foi de 91%.

Além de prevenir a ocorrência da doença, o imunizante apresentou redução de aproximadamente 91% no risco de neuralgia pós-herpética entre adultos a partir dos 50 anos. Para pacientes imunocomprometidos, os índices de proteção variaram conforme a condição de saúde.

A prevenção das complicações é particularmente relevante porque, mesmo após o desaparecimento das manifestações na pele, alguns pacientes continuam enfrentando dores persistentes que exigem acompanhamento prolongado.

O que falta para a vacina chegar ao SUS?

Apesar do avanço legislativo, a aprovação na comissão do Senado não significa que o imunizante já esteja disponível gratuitamente à população. Sua inclusão na rede pública ainda depende das etapas necessárias à aprovação da proposta e à implementação da política de vacinação.

A incorporação também já foi discutida pelo Ministério da Saúde. Em janeiro de 2026, a pasta decidiu não incluir a vacina no SUS para os grupos avaliados naquele momento: pessoas com 80 anos ou mais e adultos imunocomprometidos.

Posteriormente, em outubro, o ministério informou que continuava negociando o preço do imunizante e a disponibilidade de doses, fatores que interferem na possibilidade de ampliar sua oferta pela rede pública.

O PL 4.426/2025, por sua vez, prevê um público mais abrangente no critério etário, ao contemplar pessoas a partir dos 50 anos, além de adultos com comprometimento do sistema imunológico.

Para Ferreira, a disponibilização gratuita poderia contribuir para reduzir não apenas a ocorrência da doença, mas também as consequências mais graves entre os grupos vulneráveis. No caso dos idosos, a prevenção pode evitar períodos prolongados de dor que comprometem atividades cotidianas. Já entre os pacientes imunocomprometidos, a proteção pode diminuir o risco de quadros graves e de internações.

O dermatologista considera que ampliar a imunização também teria reflexos na demanda por tratamentos prolongados e no atendimento às complicações associadas ao vírus.

"Uma eventual oferta pelo SUS ampliaria o acesso à proteção de quem mais sofre com as complicações", avalia.

A expectativa em torno do projeto está relacionada justamente à possibilidade de tornar a prevenção acessível a uma parcela maior da população. Enquanto a proposta segue seu percurso legislativo, o reconhecimento precoce dos sintomas e a busca por atendimento médico continuam sendo fundamentais para reduzir os riscos associados ao herpes-zóster.