Ao relaxar os vasos e impulsionar o fluxo sanguíneo cerebral, um remédio com efeito parecido ao do Viagra pode diminuir em quase um terço a perda de funções cognitivas no Alzheimer — a forma mais comum de demência, uma condição que deverá afetar 153 milhões de pessoas em todo o mundo até 2050 e ainda sem cura — indica uma pesquisa global.

Estudo clínico de fase 3 acompanhou 1.535 adultos em 13 países, com idades entre 55 e 90 anos (média de 73 anos), todos com diagnóstico inicial de Alzheimer — caracterizado por comprometimento cognitivo leve ou demência leve. O mecanismo do AR1001 no cérebro não depende do sexo biológico. Ele atua atravessando a barreira hematoencefálica para aumentar os níveis de uma molécula chamada GMP cíclico, buscando melhorar o fluxo sanguíneo cerebral e reduzir a neuroinflamação. Ele foi distribuído em 230 centros clínicos, durante 52 semanas. Do total de participantes, cerca de 55% eram mulheres.

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Os resultados — que ainda passarão por revisão completa por pares em revistas e segue em fase de extensão até o terceiro trimestre de 2027 — mostraram que o uso isolado do comprimido AR1001, sem outras terapias associadas, desacelerou o avanço da doença em 31%.

Especialistas que não participaram do estudo pediram cautela, mas disseram que os resultados eram "empolgantes" e "muito promissores", podendo antever a chegada de um "tratamento totalmente novo" para o Alzheimer. Os resultados foram apresentados na conferência sobre Ensaios Clínicos da Doença de Alzheimer, em Boston.

A professora Tara Spires-Jones, especialista em neurodegeneração na Universidade de Edimburgo e membro da Academia de Ciências Médicas, afirmou que os resultados parecem "muito promissores". "O medicamento age aumentando o fluxo sanguíneo e provavelmente também estimulando diretamente as vias nas células cerebrais que promovem o aprendizado e a memória", disse ela.

Para a diretora de pesquisa da Alzheimer's Research UK, Sheona Scales, as descobertas são "muito encorajadoras" e representam "um marco importante na busca por novos tratamentos para a doença de Alzheimer. "O AR1001 era particularmente interessante porque era um medicamento oral que adotava uma abordagem diferente dos tratamentos existentes", disse ela. E concluiu: "Em vez de visar a proteína amiloide, ele age em uma enzima específica e influencia vários outros processos envolvidos na função cerebral".

A pesquisa demonstrou uma desaceleração estatisticamente significativa da deterioração clínica nos participantes que não estavam tomando outros medicamentos comumente usados para Alzheimer juntamente com o medicamento em estudo. No entanto, esse benefício não foi significativo em todo o grupo de estudo.

"Sinal animador"

Richard Oakley, diretor associado de pesquisa e inovação da Alzheimer's Society, disse: "Esses resultados preliminares são um sinal animador de que podemos ter um tratamento totalmente novo para a doença de Alzheimer em estágio inicial, que ataca suas causas, e não apenas seus sintomas."

"O AR1001 adota uma abordagem inovadora, relaxando os vasos sanguíneos para aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro. E, ao contrário de outros tratamentos modificadores da doença que demonstraram benefícios em ensaios clínicos de fase final, ele é administrado em comprimidos de dose única diária, o que pode simplificar o tratamento."

Ainda de acordo com especialista, ao longo do ano de testes, o medicamento conseguiu retardar eficazmente o declínio da memória e do raciocínio dos participantes em quase um terço, e os efeitos colaterais relatados foram, em sua maioria, leves a moderados. "No entanto, não pareceu ser tão eficaz para pessoas que tomavam outros medicamentos para os sintomas de Alzheimer, portanto, isso precisava de mais investigação, disse ele.

"O AR1001 pertence à mesma família de medicamentos que o Viagra, mas está sendo desenvolvido especificamente para a doença de Alzheimer", disse Oakley, acrescentando que as pessoas não devem tomar Viagra para tentar tratar o Alzheimer.

Todos os especialistas pediram mais testes e afirmaram que o AR1001 teria que ser analisado criteriosamente pela comunidade científica e pelos órgãos reguladores de medicamentos antes de poder ser prescrito para o tratamento da doença de Alzheimer.