Gabriel tinha 29 anos e morreu após sofrer um mal súbito, na última quinta-feira (19) - (crédito: Reprodução/ Redes Sociais )

A morte do influenciador digital Gabriel Félix, de 29 anos, na quinta-feira (19/11), comoveu internautas que acompanhavam o relacionamento entre ele e a influenciadora Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel. O jovem sofreu um mal súbito enquanto participava de um encontro com amigos. Ainda não se sabe o que causou o episódio cardiovascular.

Ao Correio, o médico cardiologista Fabrício da Silva, da Amplexus, explica que o mal súbito é caracterizado pelo surgimento repentino e inesperado de uma alteração no organismo, que pode comprometer o funcionamento de órgãos vitais, principalmente o coração e o cérebro.

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“Quando está relacionado a uma alteração cardíaca, por exemplo, o coração pode deixar de bombear o sangue adequadamente, comprometendo a circulação e o fornecimento de oxigênio para o cérebro e os demais órgãos”, aponta.

Quem sofre o mal súbito pode sentir tontura, desmaio, dores no peito, falta de ar e palpitações, que podem evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Nos casos mais graves, o atendimento médico deve ser feito de forma imediata.

Cuidados

O cardiologista alerta para a ocorrência do mal súbito entre pessoas jovens, como Gabriel Félix. Segundo Fabrício, qualquer pessoa pode sofrer um episódio semelhante, independente da idade ou do condicionamento físico. O risco é ainda maior em casos de doenças cardíacas conhecidas ou não diagnosticadas.

“É importante destacar que algumas alterações cardíacas podem ser silenciosas, ou seja, não apresentar sintomas no dia a dia. Por isso, até mesmo pessoas jovens e aparentemente saudáveis podem sofrer um episódio, principalmente durante esforços físicos intensos”, afirma. “O histórico familiar de morte súbita, assim como a presença de arritmias e outras doenças cardiovasculares, também são fatores que merecem atenção”.

O acompanhamento, com avaliações médicas periódicas, são a chave para a prevenção do mal súbito, de acordo com o especialista. Sintomas como dores no peito, falta de ar desproporcional ao esforço, tonturas e desmaios não podem ser ignorados.

“Também é recomendado respeitar os limites do próprio corpo, manter uma rotina de exercícios adequada ao condicionamento físico, ter uma alimentação equilibrada, manter a hidratação e evitar a prática de atividades intensas quando houver algum problema de saúde sem acompanhamento”, aponta.

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Atenção aos exercícios

A morte de Gabriel foi confirmada pela prima, Gisele Mateus Gonçalves. Em entrevista ao G1, ela afirma que o influenciador havia passado o dia todo em gravações e, no momento do mal súbito, se preparava para jogar uma partida de futebol com amigos.

Fabrício da Silva explica que o cuidado na saúde é especialmente necessário em atividades físicas intensas. Ele recomenda aquecimentos antes de realizar a prática esportiva, o respeito aos limites físicos e a atenção aos esforços excessivos.

“A hidratação também é fundamental, assim como fazer pausas quando necessário e não praticar exercícios em situações de mal-estar, febre ou indisposição”, diz. O médico reforça que ignorar os sinais do corpo é um risco que pode levar à casos trágicos como o de Gabriel.

“Além disso, os locais de prática esportiva devem estar preparados para emergências, com pessoas capacitadas para prestar os primeiros socorros e equipamentos como o desfibrilador”, alerta.