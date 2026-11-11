Câncer de próstata: nova molécula é mil vezes mais potente contra tumor

As engrenagens representam o receptor de andrógeno (RA) e a proteína p300, que estão interligados por uma interação não nativa representada pela chave inglesa, que simboliza a proteína DALTAC-1. Isso leva à inibição da transcrição oncogênica do RA e à supressão do crescimento tumoral da próstata - (crédito: Jessica Johnson)

Pesquisadores do Centro de Câncer Rogel da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, adotaram uma abordagem inovadora para interferir no mecanismo biológico do câncer de próstata. Em estudos pré-clínicos, o método apresentou maior atividade antitumoral e preservou as células normais.

O alvo são duas proteínas que estimulam o crescimento tumoral: o receptor de andrógeno (AR) e a auxiliar p300. Os cientistas uniram ambas com uma pequena molécula bifuncional, reprogramando a rede de interações entre as duas estruturas.

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O autor sênior Arul M. Chinnaiyan explicou o mecanismo: “Nossa molécula age como uma espécie de trava molecular, conectando essas duas proteínas que impulsionam o câncer em uma configuração anormal que as aprisiona em um estado inativo”. A intervenção desativa duas vias oncogênicas simultaneamente.

Potência e mecanismo da DALTAC

A estratégia recebeu o nome de DALTAC, abreviação de quimeras de alteração de domínio. Os resultados do estudo foram publicados na revista Nature.

A investigação integra o campo da proximidade quimicamente induzida, vertente que reúne também quimeras de direcionamento de proteólise (PROTACs) e a proximidade quimicamente induzida transcricional/epigenética (TCIP).

Segundo o pesquisador Shaomeng Wang, a molécula otimizada é cerca de 1.000 vezes mais potente em células tumorais do que a combinação de inibidores separados, mantendo intactas as células sem essas interações. O composto foi otimizado para biodisponibilidade oral, passo voltado à criação de um comprimido.

O estudo resulta da união entre o laboratório de Chinnaiyan, focado na biologia tumoral, e o grupo de Wang, experiente em química medicinal e descoberta de fármacos. A eficácia foi analisada em três etapas:

linhagens de células de câncer de próstata;

modelos de camundongos;

organoides tridimensionais derivados de células humanas.

Avanço para ensaios clínicos

Nos modelos animais, a abordagem gerou respostas duradouras contra tumores resistentes a tratamentos padrão. Chinnaiyan destacou a oportunidade de estruturar terapias contra o câncer de próstata avançado, incluindo formas resistentes à castração.

A pesquisa permanece em fase pré-clínica. Os cientistas atuam na identificação de um candidato viável para iniciar ensaios clínicos em humanos e avaliam expandir o princípio de reprogramação proteica para outros tipos de tumores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.