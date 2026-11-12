Sono irregular contribui para agravar ansiedade e depressão, revela estudo

Pessoas com horários inconsistentes para dormir e acordar apresentam sintomas mais graves de ansiedade, depressão e solidão. A conclusão faz parte de um estudo conduzido por pesquisadores da UC San Francisco e da UC San Diego, publicado na revista Scientific Reports nesta quinta-feira (12/11).
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Diferente de investigações anteriores focadas em duração e qualidade do repouso, o levantamento analisou a regularidade do sono. Os especialistas acompanharam a consistência diária das rotinas a partir de dados coletados por dispositivos vestíveis ao longo de vários meses.
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Impacto no ritmo circadiano
A autora sênior Ashley Mason, do Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais e do Centro Osher de Saúde Integrativa da UCSF, declarou: “Horários regulares de sono e vigília ajudam a manter os ritmos circadianos alinhados”. Conforme a pesquisadora, descompassos na rotina enfraquecem o ritmo biológico e prejudicam a exposição à luz, a prática de exercícios, a alimentação e as interações sociais.
Os pesquisadores examinaram dados de aproximadamente 23 mil pessoas cadastradas no TemPredict, projeto iniciado em 2020 para identificar sinais da covid-19 antes dos primeiros sintomas clínicos. O grupo apresentou idade média de 46 anos, com participação feminina ligeiramente inferior à metade do total.
Os participantes usaram um anel inteligente com sensores de movimento e sinais vitais por uma média de 154 dias. O acessório registrava as transições de sono e vigília, permitindo calcular o Índice de Regularidade do Sono (IRS), que varia de 0 a 100 pontos.
Relação direta com sintomas depressivos
Questionários mensais avaliaram o estado psicológico dos voluntários. Os dados de longo prazo revelaram que a menor regularidade nos horários coincide com o agravamento de transtornos emocionais.
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sintomas ausentes ou mínimos de depressão: média de 84 pontos no IRS;
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depressão leve: média de 83 pontos;
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depressão moderada: média de 81 pontos;
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depressão grave: média de 75 pontos;
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ansiedade normal: média de 84 pontos;
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ansiedade severa: média de 79 pontos no índice.
A primeira autora Severine Soltani explicou que a pontuação 84 representa alterações diárias de cerca de uma hora no horário de adormecer ou levantar. Já a pontuação 75 indica variações médias de uma hora e meia na rotina.
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Mason observou que a associação entre sono desregulado e prejuízos emocionais pode ser bidirecional, com o descanso irregular funcionando como causa e efeito das condições psíquicas. Pesquisas futuras pretendem analisar se a padronização das rotinas diárias pode agir diretamente na melhora da saúde mental.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.