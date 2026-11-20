O influenciador Gabriel Félix morreu na noite desta quinta-feira (19/11), aos 29 anos de idade. A morte foi anunciada na manhã desta sexta (20) pela noiva dele, a influenciadora cearense Isabelle Abreu, conhecida como XsBel.

Em uma publicação nas redes sociais, Bel afirmou que ainda não sabe a causa da morte e pediu respeito a família neste momento. O casal tem uma filha de 3 anos, Amelie, e haviam ficado noivos no ano passado. “É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo. Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir”, escreveu Bel.

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“Peço, por favor, que respeitem este momento tão delicado. Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor”, acrescentou.

Na publicação, em forma de homenagem ao companheiro, Isabelle também pediu orações e afirmou que o amor pelo noivo permanecerá para sempre. “O nosso amor é eterno. E o seu legado também será. Eu não consigo imaginar um mundo que não tenha você. Eu não quero acreditar no que aconteceu, eu quero você de volta. Eu fico perguntando pra Deus onde você está”, disse.

A influenciadora confirmou a notícia novamente nos stories do instagram, onde também esclareceu ainda não saber qual a causa do falecimento.

O casal ganhou visibilidade na internet com vídeos sobre rotina, humor, referências à cultura nordestina e conteúdos de maternidade. No Instagram, Gabriel acumula 1,5 milhão de seguidores, enquanto Xsbel tem 4,2 milhões.

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