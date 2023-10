Luísa Sonza segue linha de Anita e Ludmilla e surge aos beijos com bailarina

Luísa Sonza já superou Chico Moedas, após a traição que acabou com seu relacionamento. Seguindo a linha de Anitta que se relaciona com sua bailarina Ohana Lefundes constantemente, e Ludmilla que se casou com a também bailarina Bruna Gonçalve, a cantora foi vista aos beijos com Mariana Maciel, dançarina de sua equipe, numa balada em São Paulo na noite do último domingo (15/12).

O vídeo com o beijão na boca das duas, varreram a internet nestas segunda feira, e internautas começaram a apontar que Luisa teria entrado nesta relação para esquecer a traição do ex-namorado Chico Moedas.

O flagra do novo casal foi divulgado pelo jornalista Leo Dias, que compartilhou um vídeo onde Luísa e Mariana aparecem bem próximas, trocando beijos durante o programa noturno. Além do momento íntimo capturado em vídeo, Mariana publicou fotos ao lado de Luísa em sua conta no Instagram. A cantora, no entanto, manteve sua rede social sem registros da noite ao lado da dançarina e dos amigos.