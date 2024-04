BBB24: Davi, Isabelle e Matteus estão na final

O BBB24 chegou à reta final, e já na próxima terça-feira (16) revela quem é o grande vencedor da edição.

Na disputa pelo prêmio final de quase três milhões de reais, os três finalistas, representantes de Bahia, Rio Grande do Sul e Amazonas, foram revelados no domingo (14/4), após a saída de Alane, representante de Belém do Pará. Ela disputou voto a voto com Isabelle, mas acabou sendo eliminada com 51,11% dos votos.

Entre os três finalistas — Davi, Isabelle e Matteus —, Davi é o que tem a preferência do público para levar o título de campeão e engordar a conta bancária, se tornando o novo milionário do país.