Rachel Sheherazade bate-boca com a fazendeira Jenny Miranda

Na manhã desta quinta-feira (19/10), uma briga quase que generalizada tomou conta da sede de "A Fazenda 15". O motivo? Uma punição causada por Rachel Sheherazade, após a jornalista não ter realizado a tarefa das ovelhas. Enquanto a fazendeira da semana, Jenny Miranda, lia que os peões ficariam 48h sem gás, os demais participantes logo começaram a atacar a ex-apresentadora do SBT.

Mas, a polêmica começou horas antes, enquanto Jenny delegava as tarefas da semana. Rachel já havia se recusado a retirar o lixo novamente, pois esta havia sido sua última tarefa, e ela se disse cansada por conta do peso carregado. Jenny então pediu que ela fizesse as ovelhas, e Rachel declinou do pedido novamente e as duas começaram a discutir.

Sem medo de ir para a Roça direto, através da indicação da fazendeira, Rachel Sheherazade peitou Jenny Miranda. "Está com medo do público lá fora, sabe o que fez, está com medo, passa mal. Pode botar meu nome na roça. Não tive medo do presidente da república, eu vou ter medo de você? Quem é você?", disparou a jornalista contra a mãe de Bia Miranda.

A punição

Em outro momento, as duas começaram a discutir novamente, após a casa ser oficialmente punida por causa de Rachel. Neste momento, Jenny Miranda ameaçou expulsar Rachel do quarto, para que ela dormisse na sala. A apresentadora não ficou quieta e logo revidou: "Você vai me mandar dormir na sala? Ha ha ha", debochou a paraibana.

Enquanto isso, Jenny continuou ameaçando: "Vamos ver se você não vai ficar sem cam", avisou. E Rachel revidou: "Eu durmo com você", disse a jornalista sobre sua estratégia a ser adotada, caso fique realmente sem cama.

Além da fazendeira Jenny Miranda, outros peões como Márcia Fu e Nadja Pessoa também discutiram com Rachel. Enquanto isso, Kally e Lucas Souza tentavam defender a aliada de jogo. Lucas pediu respeito à Rachel, após Nadja chamar a apresentadora de "dondoca e patricinha". Márcia Fu, por sua vez, ressaltou que a jornalista não respeitou o coletivo ao provocar a punição.

Mas, após todo o barraco, Rachel cedeu e foi cumprir sua tarefa com as ovelhas. Contudo, a punição já estava aplicada pela produção. Jenny chegou a tentar ajudar a jornalista com a tarefa, que recusou a oferta da fazendeira da semana.

