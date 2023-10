Embaixador sul-coreano viraliza cantando Raça Negra em Brasília

Um vídeo do embaixador da Coréia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, começou a circular nas redes sociais, nesta quarta-feira (18/10). Nas imagens, o sul-coreano entoa, em português, os versos do hit Cheia de Manias, do grupo Raça Negra, e mostra todo seu gingado enquanto é ovacionado pela plateia. Chama a atenção a pronúncia quase perfeita do profissional, que parece gostar muito da música.

O 'show' de Lim Ki-mo aconteceu durante o K-Festival, festival de cultura coreana, que aconteceu entre os dias 13, 14 e 15 deste mês de outubro, no estacionamento do Complexo Cultural Feira da Torre TV, em Brasília. Contudo, somente ontem as imagens começaram a circular nas redes sociais.

A apresentação do embaixador coreano encantou os brasileiros que estavam presentes, e mais ainda os que acompanharam a performance através do vídeo. Nas redes sociais, diversos internautas reagiram às imagens e comentário sobre a performance dele.

"Nem sabia que o Jackie Chan cantava, gente. Gostei", brincou um seguidor. "Por ser coreano, está de parabéns. Agora pega um brasileiro para cantar a língua deles", elogiou outra. "Que lindo, pessoal. Por mais pessoas alegres assim", comentou mais uma.

Lim Ki-mo canta "Evidências"

Apesar de parecer inusitado, esta não é a primeira vez que o embaixador sul-coreano faz sucesso cantando músicas em português. Na internet também é possível encontrar vídeo do profissional cantando "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, durante a última Copa do Mundo, em 2022. Na ocasião, a Coréia do Sul havia acabado de sofrer uma derrota para o Brasil em campo.

Em abril daquele mesmo ano, ele também havia cantado "Evidências" em um evento da Embaixada da Coréia do Sul. Naquele momento, antes de se apresentar, Lim havia avisado aos convidados que haveria uma banda e que ele mesmo quem iria cantar algumas músicas. Sempre sorridente, o embaixador coreano costuma cativar diversos brasileiros com sua humildade e simpatia.

